"Fenerbahçe'nin gücünü biliyoruz"

Bulut: " Fenerbahçe her zaman Fenerbahçe'dir. Biz işimizi ciddiye alıp bu maça en iyi şekilde hazırlanıp iyi bir performans göstermek istiyoruz. İnşallah geri kalan 10 maçta iyi oynayıp elimizde olan gücü iyi kullanarak maksimum puanları almak istiyoruz"

Bulut, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde Süper Lig'in 25. haftasında konuk edecekleri Fenerbahçe maçı hazırlıkları öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde iyi gittiklerini ancak rahatlamadıklarını belirtti.

Önlerinde 10 karşılaşmanın daha olduğunu ve bunların hepsine galibiyet parolasıyla çıkacaklarını aktaran Bulut, futbolcuların gösterdiği performans ve istekten dolayı da ayrıca mutlu olduğunu kaydetti.

Ellerindeki kadro derinliğinin ve kalitenin belli olduğunu dile getiren Bulut, "Biz kalitemize, gücümüze göre oynamaya çalışıyoruz. Bugüne kadar bu iyi gitti. İnşallah geri kalan 10 maçta iyi oynayıp elimizde olan gücü iyi kullanarak maksimum puanları almak istiyoruz." diye konuştu.

Hedeflerinin ligde kalmak olduğunu tekrarlayan Bulut, 6 puan almaları gerektiğini ve bunun üzerine koyup yollarına devam etmek istediklerini ifade etti.

Fenerbahçe maçının zorlu olacağını ve en iyi şekilde hazırlanacaklarını kaydeden Bulut, "Rakibimizin gücünü biliyoruz. Son maçı mağlup olabilirler. Fenerbahçe her zaman Fenerbahçe'dir. Biz işimizi ciddiye alıp bu maça en iyi şekilde hazırlanıp iyi bir performans göstermek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.