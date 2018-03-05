Yeni Malatyaspor'da galibiyet sevinci – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    05 Mart 2018, Pazartesi
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    'da galibiyet sevinci

    Yeni Malatyaspor'da galibiyet sevinci

    Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda 1-0 kazandıkları maçında çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

    Gündüz, yaptığı açıklamada, müsabakasında çok iyi mücadele ettiklerini ifade etti. Galibiyetten dolayı başta teknik direktör Erol Bulut olmak üzere teknik heyete, futbolculara ve taraftarlara teşekkür eden Gündüz, "Atiker Konyaspor maçına iyi hazırlanmıştık. Karşılaşmada da çok iyi performans sergiledik, akıllı oynadık. Teknik heyet ve futbolcuları kutluyorum. Sabırla bekledik ve golü bulduk. Atiker Konyaspor maçında çok önemli bir galibiyet aldık." değerlendirmesinde bulundu.

    Erdal Gündüz, bu hafta sahalarında ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, "Zorlu bir maç olacak. Hazırlıklarımıza yarın başlayacağız. Sahada elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Fenerbahçe karşılaşmasından da iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz." diye konuştu.

    İyi bir takıma sahip olduklarını ve başarı grafiklerinin her geçen gün yükseldiğini aktaran Gündüz, ligi 40 puanın üzerinde bitirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:17
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