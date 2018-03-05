Yeni Malatyaspor'da galibiyet sevinci

Gündüz, yaptığı açıklamada, Atiker Konyaspor müsabakasında çok iyi mücadele ettiklerini ifade etti. Galibiyetten dolayı başta teknik direktör Erol Bulut olmak üzere teknik heyete, futbolculara ve taraftarlara teşekkür eden Gündüz, "Atiker Konyaspor maçına iyi hazırlanmıştık. Karşılaşmada da çok iyi performans sergiledik, akıllı oynadık. Teknik heyet ve futbolcuları kutluyorum. Sabırla bekledik ve golü bulduk. Atiker Konyaspor maçında çok önemli bir galibiyet aldık." değerlendirmesinde bulundu.

Erdal Gündüz, bu hafta sahalarında Fenerbahçe ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, "Zorlu bir maç olacak. Hazırlıklarımıza yarın başlayacağız. Sahada elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Fenerbahçe karşılaşmasından da iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz." diye konuştu.

İyi bir takıma sahip olduklarını ve başarı grafiklerinin her geçen gün yükseldiğini aktaran Gündüz, ligi 40 puanın üzerinde bitirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.