Yeni Malatyaspor'da galibiyet sevinci
Yeni Malatyaspor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda 1-0 kazandıkları Atiker Konyaspor maçında çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.
Gündüz, yaptığı açıklamada, Atiker Konyaspor müsabakasında çok iyi mücadele ettiklerini ifade etti. Galibiyetten dolayı başta teknik direktör Erol Bulut olmak üzere teknik heyete, futbolculara ve taraftarlara teşekkür eden Gündüz, "Atiker Konyaspor maçına iyi hazırlanmıştık. Karşılaşmada da çok iyi performans sergiledik, akıllı oynadık. Teknik heyet ve futbolcuları kutluyorum. Sabırla bekledik ve golü bulduk. Atiker Konyaspor maçında çok önemli bir galibiyet aldık." değerlendirmesinde bulundu.
Erdal Gündüz, bu hafta sahalarında Fenerbahçe ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, "Zorlu bir maç olacak. Hazırlıklarımıza yarın başlayacağız. Sahada elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Fenerbahçe karşılaşmasından da iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz." diye konuştu.
İyi bir takıma sahip olduklarını ve başarı grafiklerinin her geçen gün yükseldiğini aktaran Gündüz, ligi 40 puanın üzerinde bitirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.
- 05 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 14:17
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Aykut Kocaman: Direksiyonu kaybettik
Toplam 94
Yorum
BEŞİKTAŞ SİZ ÖNCE TRABZONDAN ÇALDIĞINIZ KUPAYI GERİ VERİN...
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Black Panther
Toplam 2
Yorum
Atillas-BJK Bazı rekorlar kırılmış şimdi Tanju Çolak'ın tarihi rekoruna 15 gol kalmış, bu rekor için 1 2 tane daha hat-trick yapması lazım
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Kameni bekleneni vermedi
Toplam 6
Yorum
yorumcu ben GSli olarak diyorumki, volkana yönetim agir para cesasi vermeli.bedavadan kirmizi kart gördü volkan.o 2inci kafa golünü yemezdi volkan.
Yeni Malatyaspor'da galibiyet sevinci haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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