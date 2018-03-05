Malatyaspor, Khalid Boutaib ile kazanıyor
Evkur Yeni Malatyaspor’un sezon başında Fransa’nın Strasbourg takımından transfer ettiği Faslı Khalid Boutaib, ligin 24. haftasındaki Atiker Konyaspor maçında takımı adına 3 puanı getiren gole imza atarak Süper Lig’deki gol sayısını 11’e çıkardı.
Khalid Boutaib, attığı 11 golle takımının kazandığı 19 puana direkt katkı yaptı. Golcülüğünün yanı sıra saha içerisindeki bitmek bilmeyen enerjisiyle orta saha ve savunmada da takımına önemli katkıları olan Faslı futbolcu, henüz lig bitmeden transferin gözdeleri arasına adını yazdırmayı başardı.
Khalid Boutaib sırasıyla Osmanlıspor (2), Antalyaspor, Bursaspor, Karabükspor, Gençlerbirliği, Göztepe, Galatasaray, Kayserispor, Kardemir Karabükspor ve Atiker Konyaspor müsabakalarında skora katkı yaptı.
Sarı-kırmızılı futbolcu, haziran ayında başlayacak Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı'nın formasını giyecek.
- 05 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 12:51
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Q7'nin kozu tahrik
Toplam 9
Yorum
^^FENERBAHÇE1907^^ boşuna çırpınma en az 5 maç ceza gelecek. oh ne güzel dünya kendi taraftarın önünde artistik yap, sonra tahrik var de yok öyle.. !
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Deniz Selin tarihe geçti
Toplam 3
Yorum
elevli kızımızla gurur duyuyorum başarılarının devamını diliyorum tebrikler
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System error!
Toplam 18
Yorum
taner bu takımda aykut hoca topal,volkan.,tüm defans oyuncularının yeri yok.canım feneri rezil kepaze ettiler.yönetimde suçlu.
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