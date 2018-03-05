Malatyaspor, Khalid Boutaib ile kazanıyor – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    05 Mart 2018, Pazartesi
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    Malatyaspor, ile kazanıyor

    Malatyaspor, Khalid Boutaib ile kazanıyor

    Evkur ’un sezon başında ’nın Strasbourg takımından ettiği Faslı , ligin 24. haftasındaki Atiker Konyaspor maçında takımı adına 3 puanı getiren gole imza atarak ’deki gol sayısını 11’e çıkardı.

    Faslı futbolcu attığı gollerle takımı adına kritik puanların kazanılmasında önemli rol oynarken, dün oynanan A.Konyaspor karşısında da attığı golle yıldızlaşan isim oldu. Türkiye'deki ilk sezonunda 'deki birçok önemli golcüyü geride bırakan Khalid, Teknik Direktör Erol Bulut'un da vazgeçilmezi oldu.

    , attığı 11 golle takımının kazandığı 19 puana direkt katkı yaptı. Golcülüğünün yanı sıra saha içerisindeki bitmek bilmeyen enerjisiyle orta saha ve savunmada da takımına önemli katkıları olan Faslı futbolcu, henüz lig bitmeden transferin gözdeleri arasına adını yazdırmayı başardı.
    Khalid Boutaib sırasıyla Osmanlıspor (2), Antalyaspor, Bursaspor, Karabükspor, Gençlerbirliği, Göztepe, Galatasaray, Kayserispor, Kardemir Karabükspor ve Atiker Konyaspor müsabakalarında skora katkı yaptı.

    Sarı-kırmızılı futbolcu, haziran ayında başlayacak Dünya Kupası'nda Fas 'nın formasını giyecek.
    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:51
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