Malatyaspor 3 teknik adamı koltuğundan etti – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    05 Mart 2018, Pazartesi
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    Malatyaspor 3 teknik adamı koltuğundan etti

    Malatyaspor 3 teknik adamı koltuğundan etti

    Spor Toto Süper Lig takımlarından Evkur 'un rakiplerine karşı aldığı kritik galibiyetler, 3 teknik direktörü koltuğundan etti.

    Malatya Belediyespor adıyla 1986 yılında kurulan ve 31 yıl sonra Türkiye'nin en üst düzey futbol liginde mücadele ederek kentin 11 yıllık Süper Lig hasretini bitiren , ligde son haftalardaki performansıyla dikkati çekiyor.

    Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 'u 3-1 yenerek üç hafta sonra galibiyet elde eden sarı-siyahlılar, 24. hafta mücadelesinde de deplasmanından 3 puanla ayrıldı.

    3 TEKNİK ADAMI KOLTUĞUNDAN İNDİRDİ
    Malatya ekibinin rakiplerine karşı aldığı kritik galibiyetler, 3 kulüpte teknik direktör değişikliğine neden oldu.

    Sarı-siyahlı Evkur Yeni Malatyaspor'un 6. haftada deplasmanda 4-2'lik Kardemir Karabükspor galibiyetinin ardından, Karabük ekibinde teknik direktör ile yollar ayrıldı. Sözeri'nin yerine Levent Açıkgöz getirildi.

    Malatya ekibi 16. haftada iç sahada Galatasaray'ı 2-1 yenerek önemli bir galibiyete imza attı. Yeni Malatyaspor'un bu galibiyeti sonrası Galatasaray yönetimi teknik direktör Igor Tudor ile yolları ayırdı. Tudor'un ardından Galatasaray'da dönemi başladı.

    Yeni Malatyaspor'un 24. haftada Atiker Konyaspor deplasmanında aldığı 1-0'lık galibiyet sonrası ise Konya ekibinde teknik direktör 'in görevi sona erdi. Özdilek'in ardından 'la anlaşma sağlandı.

    TRABZONSPOR'DA 6 YÖNETİCİ İSTİFA ETMİŞTİ
    Malatya ekibinin 9. haftada sahasında oynadığı ve 1-0 galibiyetle ayrıldığı Trabzonspor maçının ardında da rakip takımın yönetiminde istifalar yaşanmıştı.

    Yeni Malatyaspor yenilgisi sonrası Trabzonspor'da kulüp başkan yardımcıları Mehmet Yiğit Alp, Önder Bülbüloğlu ile yönetim kurulu üyeleri Nevzat Aydın, Tuncay Bekiroğlu, Yiğit Oğuz Duman ve Özer Bayraktar istifa etmişti.

    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:49
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