Evkur Yeni Malatyaspor, Konya deplasmanında
Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.
İlk kez mücadele ettiği Süper Lig'in geride kalan 23 haftasında 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyeti bulunan sarı-siyahlı ekip, 31 puan topladı.
Malatya temsilcisi, ligde yaptığı son 8 maçta sadece 1 kez mağlup oldu. Evkur Yeni Malatyaspor, bu karşılaşmalarda 4 galibiyet alırken, 3 maçı da berabere tamamladı. Sarı-siyahlı ekip, son 8 lig maçında 9 gol atarken, kalesindeki 6 gole engel olamadı. Yeni Malatyaspor, söz konusu dönemdeki 4 müsabakada kalesini gole kapattı.
Sarı-siyahlı takımda Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 3 maç ceza verdiği Issam Chebake'nin cezası sona erdi. Faslı futbolcu, Atiker Konyaspor maçında forma giyebilecek. Malatya ekibinde sakatlığı bulunan Issiar Dia dışında eksik oyuncu bulunmuyor.
Evkur Yeni Malatyaspor'da üçer sarı kartı bulunan Arturo Mina ile Emanuel Dening, Atiker Konyaspor maçında kart görmeleri durumunda 25. haftadaki Fenerbahçe maçı öncesinde cezalı duruma düşecek.
- 03 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 12:07
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Fenerbahçe Doğuş Real Madrid'i devirdi
Toplam 1
Yorum
Tufan ayvalık Onlar kahraman onlar FENERİN TÜRKİYE nin yüz akı onlar dağılmış piyasada çekilmiş başkanımız aziz yıldırımın can simidi ama nafile
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Fellaini transferinde flaş gelişme!
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Bence Besiktasa Gerek Yok Bize 10 Numara lazim Tolgay,Medel,Atiba Var Bile
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Quaresma, Fenerbahçe maçlarında sakin kalamıyor
Toplam 21
Yorum
Tufan ayvalık Bu adam sarı laciverti görünce kuduruyor saldırıyor araştırın soruşturun bir sebebi vardır tedavi edilsin iyi futbolcu piskopatlığı olmasa
Evkur Yeni Malatyaspor, Konya deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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