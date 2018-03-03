Evkur Yeni Malatyaspor, Konya deplasmanında – Fotomaç – 03 Mart 2018
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    03 Mart 2018, Cumartesi
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    Evkur , Konya deplasmanında

    Evkur Yeni Malatyaspor, Konya deplasmanında

    Evkur , Spor Toto 'in 24. haftasında yarın deplasmanda ile karşı karşıya gelecek.

    Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

    İlk kez mücadele ettiği 'in geride kalan 23 haftasında 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyeti bulunan sarı-siyahlı ekip, 31 puan topladı.

    temsilcisi, ligde yaptığı son 8 maçta sadece 1 kez mağlup oldu. Evkur , bu karşılaşmalarda 4 galibiyet alırken, 3 maçı da berabere tamamladı. Sarı-siyahlı ekip, son 8 lig maçında 9 gol atarken, kalesindeki 6 gole engel olamadı. Yeni Malatyaspor, söz konusu dönemdeki 4 müsabakada kalesini gole kapattı.

    Sarı-siyahlı takımda 3 maç ceza verdiği Issam Chebake'nin cezası sona erdi. Faslı futbolcu, maçında forma giyebilecek. Malatya ekibinde sakatlığı bulunan Issiar Dia dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

    Malatyaspor'da üçer sarı kartı bulunan Arturo Mina ile Emanuel Dening, Atiker Konyaspor maçında kart görmeleri durumunda 25. haftadaki maçı öncesinde cezalı duruma düşecek.

    1. 03 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 12:07
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