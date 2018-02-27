Malatyaspor'da gözler Konyaspor maçına çevrildi – Fotomaç – 27 Şubat 2018
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    27 Şubat 2018, Salı
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    Malatyaspor'da gözler Konyaspor maçına çevrildi

    Malatyaspor'da gözler Konyaspor maçına çevrildi

    Evkur 'un sportif direktörü , deplasmanından iyi skor alarak kente dönmek istediklerini belirtti.

    Ravcı, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda oynayacakları maçının hazırlıkları öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

    Geçen hafta konuk ettikleri Kardemir Karabükspor 3-1'lik galibiyet aldıklarını anımsatan Ravcı, puan tablosunda alt sıralardan biraz daha uzaklaştıklarını ancak özlerinde çok daha fazla maçın olduğunu söyledi.

    Rehavete kapılmayacaklarını vurgulayan Ravcı, "Ne zaman matematiksel olarak garantilersek o zaman biz de rahatlayacağız. Şu anda her şey gayet iyi. Oyuncularımızın moral ve motivasyonları yerinde. Futbolcularımızı, Erol hocamızı ve ekibimizi kutluyorum." diye konuştu.

    , yeni bir haftaya girdiklerini ve maçların zorluk derecesinin arttığını dile getirerek, şunları kaydetti:

    "Konyaspor, devre arasında yaptığı transferlerle daha güçlü bir konuma geldi. Mutlaka kazanmak isteyeceklerdir. Gerek içeride gerek deplasmanda güzel bir oyun sergiliyoruz. Oradan iyi bir sonuçla dönmeye çalışacağız. Bizim için rakip fark etmiyor. Bütün maçlara aynı motivasyonla, ciddiyetle çıkıyoruz. Ligdeki bütün takımlara saygı duyuyoruz. İnşallah bu hafta da iyi bir skorla Malatya'ya döneriz."

    ANTRENMAN
    Malatya ekibi, bir günlük iznin ardından Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

    Çocuğunun rahatsızlığı nedeniyle teknik direktör Erol Bulut'un yer almadığı antrenman, yardımcı antrenör Turgay Karslı yönetiminde yapıldı. Kardemir Karabükspor karşılaşmasında ilk 11'de yer alan , , Doria, Khalid Boutaib, Arturo Mina, Rahman Buğra Çağıran, Aly Cissokho takımdan ayrı koşu yaparak çalışmayı tamamladı.

    Karabükspor karşılaşmasında ayağına darbe alan forvet oyuncusu idmana katılmadı. Adem'in sağlık durumunun ciddi olmadığı öğrenildi.

    Antrenman, teknik ve taktik çalışmalarla sona erdi.

    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 17:11
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