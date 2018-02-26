Malatyaspor’da galibiyet özlemi sona erdi
Evkur Yeni Malatyaspor’da 3 haftalık galibiyet özlemi Kardemir Karabükspor karşısında son buldu. Karabükspor maçına kadar ligde oynadığı son 3 maçta galibiyet yüzü göremeyen sarı-kırmızılılar, haftalar sonra galip gelerek taraftarının yüzünü güldürdü.
Evkur Yeni Malatyaspor aldığı galibiyetle puanını 31'e yükseltirken, puan tablosunda ise 9. sıraya yerleşti.
ATİKER KONYASPOR MAÇI HAZIRLIKLARINA YARIN BAŞLANACAK
Bu arada sarı-kırmızılılarda 24. haftada deplasmanda oynanacak Atiker Konyaspor maçının hazırlıkları ise yarın başlayacak. Kardemir Karabükspor maçının ardından 1 gün izin verilen futbolcuların yarın Nurettin Soykan Tesisleri'nde toplanarak çalışmalara başlayacağı belirtildi.
Malatya temsilcisinde Karabükspor karşısında sarı kart gören Emanuel Dening cezalı duruma düşerken, cezalarından dolayı bu maçta forma giyemeyen Sadık Çiftpınar ve Issam Chebake ise Atiker Konyaspor maçında formalarına tekrar kavuşacak.
- 26 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 11:35
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Portekiz'de Quaresma fırtınası!
Toplam 1
Yorum
rmzn46 hocam yok ofsayt yok bilmem ne quaresma nın yaptıgı dırek kırmızı haftalarsır adam bunu yapıyor iki gol dede öncesinde faul var bunları nede
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Akhisar ile Galatasaray kupada 5. randevuda
Toplam 1
Yorum
MEHMET UŞAK TEKNİK ADAM KİM OLURSA OLSUN HİÇ BİR TAKIM MÜCADELE ETMEDEN KAZANAMAZ SAHALARDA KÜFÜR KALKMASI GEREK BU KADAR TERBİYESİZLİK YETER.
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"Eze eze yendik!"
Toplam 20
Yorum
Eylem ve söylem ayrı olmasın!!! Fernandaonun hareketi bana P.Noumanın hareketini hatırlattı bakalım siz FB'liler tepki gösterecekmisiniz yoksa tasvip mi edeceksiniz?..
Malatyaspor’da galibiyet özlemi sona erdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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