Malatyaspor’da galibiyet özlemi sona erdi – Fotomaç – 26 Şubat 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Şubat 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Malatyaspor’da galibiyet özlemi sona erdi

    Malatyaspor’da galibiyet özlemi sona erdi

    Malatyaspor’da 3 haftalık galibiyet özlemi karşısında son buldu. Karabükspor maçına kadar ligde oynadığı son 3 maçta galibiyet yüzü göremeyen sarı-kırmızılılar, haftalar sonra galip gelerek taraftarının yüzünü güldürdü.

    23. haftada sahasında karşılaştığı 'u 3-1'le geçen Malatyaspor'da haftalar sonra gelen galibiyetin sevinci yaşanıyor. Bu haftadan sonra zor bir fikstürle yola devam edecek Malatya ekibinde, alınan galibiyet ve 3 puanın yanı sıra, golcü Khalid Boutaib'in de 5 hafta aradan sonra golle tanışması teknik heyetin yüzünü güldürdü.

    Evkur aldığı galibiyetle puanını 31'e yükseltirken, puan tablosunda ise 9. sıraya yerleşti.

    ATİKER KONYASPOR MAÇI HAZIRLIKLARINA YARIN BAŞLANACAK
    Bu arada sarı-kırmızılılarda 24. haftada deplasmanda oynanacak maçının hazırlıkları ise yarın başlayacak. maçının ardından 1 gün izin verilen futbolcuların yarın Nurettin Soykan Tesisleri'nde toplanarak çalışmalara başlayacağı belirtildi.
    Malatya temsilcisinde Karabükspor karşısında sarı kart gören Emanuel Dening cezalı duruma düşerken, cezalarından dolayı bu maçta forma giyemeyen Sadık Çiftpınar ve Issam Chebake ise maçında formalarına tekrar kavuşacak.

    1. 26 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:35
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Malatyaspor’da galibiyet özlemi sona erdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN