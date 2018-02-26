Malatyaspor’da Doria ve Mina formayı kaptı
Evkur Yeni Malatyaspor Süper Lig’in 22. haftasında oynadığı Kardemir Karabükspor maçını 3-1 kazanırken, defans oyuncuları Arturo Mina ve Matheus Doria sergiledikleri performansla formayı kaptılar.
Sarı kart cezalısı Sadık Çiftpınar'ın yokluğunda forma giyen ve maçın ilk golünü atan Doria'nın performansı olukça beğenilirken, Teknik Direktör Erol Bulut'un 23. haftada deplasmanda oynanacak Atiker Konyaspor maçında da sahaya Mina-Doria ikilisini sürebileceği öğrenildi.
Ayrıca sarı-kırmızılı takımda bir diğer kart cezalısı Chebake'nin de cezasını tamamlayıp takıma dönmesi savunmadaki forma rekabetini oldukça kızıştıracak.
Chebake'nin cezalı olduğu 3 hafta da 1 hafta Seth'e, 2 hafta ise Rahman Buğra'ya sağ bekte görev veren Bulut'un bu hafta nasıl bir tercihte bulunacağı merak konusu.
Bulut'un bir diğer isim tercihi konusunda zorlanacağı mevkiinin de orta saha olması bekleniyor. Form düşüklüğünden dolayı bu hafta yedeğe çektiği Azubuike'yi uyaran Erol Bulut'un Nijeryalı oyuncuya formasını yeniden verip vermeme konusunda ikilemde kaldığı öğrenildi. Sarı kırmızılılarda Karabük karşısında Azubuike'nin yerine Gineli Sadio Diallo forma giymişti.
- 26 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 12:01
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Portekiz'de Quaresma fırtınası!
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Yorum
rmzn46 hocam yok ofsayt yok bilmem ne quaresma nın yaptıgı dırek kırmızı haftalarsır adam bunu yapıyor iki gol dede öncesinde faul var bunları nede
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Akhisar ile Galatasaray kupada 5. randevuda
Toplam 1
Yorum
MEHMET UŞAK TEKNİK ADAM KİM OLURSA OLSUN HİÇ BİR TAKIM MÜCADELE ETMEDEN KAZANAMAZ SAHALARDA KÜFÜR KALKMASI GEREK BU KADAR TERBİYESİZLİK YETER.
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"Eze eze yendik!"
Toplam 20
Yorum
Eylem ve söylem ayrı olmasın!!! Fernandaonun hareketi bana P.Noumanın hareketini hatırlattı bakalım siz FB'liler tepki gösterecekmisiniz yoksa tasvip mi edeceksiniz?..
Malatyaspor’da Doria ve Mina formayı kaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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