Malatyaspor taraftarlarına Fenerbahçe uyarısı – Fotomaç – 26 Şubat 2018
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    26 Şubat 2018, Pazartesi
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    Malatyaspor taraftarlarına uyarısı

    Malatyaspor taraftarlarına Fenerbahçe uyarısı

    Süper Lig ekiplerinden Evkur , ligin 24'üncü haftasında deplasmanda karşılaşacağı maçından sonraki hafta sahasında konuk edeceği maçı için duyuruda bulundu.

    Sarı- siyahlı küpten 'Taraftarların dikkatine' başlıklı duyuruda şöyle denildi:

    "Daha önce yaşanan problemlerden dolayı kulübümüz ve taraftarlarımızın bizden kaynaklanmayan sebeplerle zarar görmesini engellemek amacıyla, 11 Mart Pazar saat 16:00'da sahamızda oynayacağımız maçı için Yönetim Kurulumuzun aldığı karar sonrası ev sahibi takım tribünlerine ' Passolig Kartları' dışında hiç bir takımın passolig kart geçişi olmayacaktır. Taraftarlarımızın mağdur olmaması için maç öncesi 'Yeni Malatyaspor Passolig Kartlarını' temin etmeleri gerekmektedir."

    1. 26 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:42
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