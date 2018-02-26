Malatyaspor nefes aldı – Fotomaç – 26 Şubat 2018
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    26 Şubat 2018, Pazartesi
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    Malatyaspor nefes aldı

    Malatyaspor nefes aldı

    3 maçtır kazanamayan Y., ’ü 3 golle geçti Sonuncu Mavi Ateş ise dış sahada üst üste 10. kez kaybetti

    Y.MALATYA, alt taraftan uzaklaşmak için fırsat maçı olarak görülen Karabük mücadelesinde 3-1'le gülen taraf oldu. Sarı-kırmızılılar, 23'te Doria'yla öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. 'da 54'te Adem'in şutu direkten dışarı çıktı. 60'ta Cissokho'nun ortasını ağlarla buluşturan Boutaib 10. kez sevinirken, 4 maç sonra golle tanıştı. Barazite 69'da skoru 3-0'a taşıdı. 90'da 'te Leandrinho penaltıdan sonucu belirledi: 3-1. 3 maçtır kazanamayan , 31 puanla 9. sıraya çıkarken, evinde yenilmezlik serisini de 4 karşılaşmaya çıkardı.
    1. 26 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:32
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