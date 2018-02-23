Malatyaspor temkinli

Evindesonuncukarşılaşacak, tedbiri elden bırakmıyor., "Rakibimizinpuan tablosundaki yerikimseyi yanıltmasın, zirason haftalarda oynadığı futbolortada. Rakibimize kesinliklesaygı duyuyoruz vesahada da buna göre mücadeleedeceğiz. İnşallah kazanantaraf oluruz" dedi.