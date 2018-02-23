Malatyaspor temkinli – Fotomaç – 23 Şubat 2018
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    23 Şubat 2018, Cuma
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    Malatyaspor temkinli

    Malatyaspor temkinli
    Evinde sonuncu Karabük'le karşılaşacak Y.Malatya, tedbiri elden bırakmıyor. Erol Bulut, "Rakibimizin puan tablosundaki yeri kimseyi yanıltmasın, zira son haftalarda oynadığı futbol ortada. Rakibimize kesinlikle saygı duyuyoruz ve sahada da buna göre mücadele edeceğiz. İnşallah kazanan taraf oluruz" dedi.
    1. 23 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:20
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