Hesaplar 3 puan üzerine

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Pazar günü 13.30’da Kardemir Karabükspor ile karşı karşıya gelecek Evkur Yeni Malatyaspor’da bu maçın hazırlıkları sürerken, yönetim taraftarı maça davet ederek, ‘Bizi yalnız bırakmayın’ dedi.

Zorlu maça Nurettin Soykan Tesisleri'nde taptığı antrenmanlarla hazırlanan sarı kırmızılılarda hedef galibiyet. Son 3 haftadır galibiyet elde edemeyen Malatya temsilcisi, sahasındaki maçta Karabük'ü yenerek 30 puan barajının üzerine çıkmak istiyor.



Sarı kırmızılılarda bu maçta takımın önemli 2 isimi kart cezalısı. Issam Chebake ve Sadık Çifpınar'ın forma giyemeyeceği maçta Sadık'ın yerine Mina, Chebake'nin bölgesinde ise Rahman Buğra göreve yapacak.



"Lütfen maç seçmemeye özen gösterelim"

Bu arada Malatya yönetimi Kardemir Karabük maçıyla ilgili açıklama yaparak, müsabaka biletlerine ilgi gösterilmesi çağrısında bulundu. Kulüp Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, zor bir maça çıktıklarını kaydederek, "Son haftalarda ligde her takımın şiddetle puan arzusu müsabakaların zorluk derecesini daha da arttırıyor. Bu anlamda puan aslanın ağzında. Geçen hafta deplasmandan aldığımız 1 puanın değer kazanması için Karabük maçını kesinlikle kazanmamız gerekiyor. Rakibimizin lige tutunabilmesi adına önem taşıyan bu maç her bakımdan zor görünüyor. Burada taraftarımıza büyük görev düşüyor. Lütfen maç seçmemeye özen gösterelim. Takımımızı bu kader haftalarında tribünde yerimizi alarak destekleyelim" dedi.



"Fikstür olarak zor bir sürece girdik"

Gündüz, Karabük maçıyla birlikte kendileri için zorlu bir fikstürün de başlayacağını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ligde artık telafi olmayan haftalara girildi. Belki biz alt sıralardan biraz uzak görünüyoruz ama bu uzaklık yanıltıcı bir uzaklık. Puanların birbirine çok yakın olduğu alt sıralarda 2 hafta maç kaybeden takım bir anda kendisini tehlike bölgesinde bulabilir. Bu anlamda her puan çok anlamlı ve her maç çok önemli. Fikstür olarak zor bir sürece girdik. Umarım bu haftalardan alnımızın akıyla çıkmasını biliriz."