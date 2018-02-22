“Zorluğu kolaya çevirmek bizim elimizde”
Evkur Yeni Malatyaspor’da Kardemir Karabükspor maçı hazırlıkları sürürken, açıklamada bulunan Teknik Direktör Erol Bulut, kazanmaları gereken zor bir maça çıkacaklarını söyledi.
Bu arada takımdaki son durum ve Kardemir Karabük maçıyla ilgili açıklamada bulunan Teknik Direktör Erol Bulut, oldukça zor bir maça çıkacaklarını kaydetti.
"Rakibimizin puan tablosundaki yeri kimseyi yanıltmasın"
Ligde artık hiçbir takımın puan kaybına tahammülünün olmadığını belirten Bulut, "Geçen hafta aldığımız 1 puanın anlam kazanması için Karabük'e sahamızda yenmemiz gerekiyor. Rakibimizin puan tablosundaki yeri kimseyi yanıltmasın, zira son haftalarda oynadığı futbol ortada. Geçen hafta biraz şanslı olmuş olsalar belki de kazan taraf olacaktılar. Biz rakibimize kesinlikle saygı duyuyoruz ve sahada da buna göre mücadele edeceğiz. İnşallah kazanan taraf biz oluruz" dedi.
"Zor bir maça çıkacağız"
Bulut, Sadık ve Chabeka'nin cezalı oldukları için oynayamayacağını da belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
"Stoperimiz Sadık ve cezası devam eden bekimiz Chabeka kart cezalısı oldukları için bu maçta forma giyemeyecek. Onların yerine forma giyecek arkadaşlarımız da iyi mücadele vereceklerdir diye düşünüyorum. Golcümüz Khalid Boutaib de sakatlık sürecinden sonra yeniden aramızda olacak. Söylediğim gibi zor bir maça çıkacağız. Ancak bu zorluğu kolaya çevirmek bizim elimizde."
- 22 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 15:21
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"Şenol Güneş'le olmaz"
Toplam 8
Yorum
Bunama başladı Sayın Hıncal sen Şenol u eleştirdin bizde eleştiriyoruz Yanlız şunu iyi bil Ne Fatih ne Denizli bu ikili de büyük Hoca değil Fatih hiç değil
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"Şenol Güneş'le olmaz"
Toplam 8
Yorum
ruhi mücerret hoca sizi kaç kere mat etti madara etti .kişiselleştirme olayı artık hıncal uluç bey
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"Şenol Güneş'le olmaz"
Toplam 8
Yorum
Gslı Hıncal bey Terimi gömüyorsunuz Güneşi gömüyorsunuz kim hocalık yapacak Türkiye de o zaman..Yok işte elimizdeki hocalar bunlar
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