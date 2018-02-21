Malatyaspor yağmur altında çalıştı
Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında sahasında Kardemir Karabükspor’u ağırlayacak Evkur Yeni Malatyaspor bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
Nurettin Soykan Tesisleri'nde yağmur altında yapılan antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürerken, Teknik Direktör Erol Bulut futbolcularına pazar günkü maçla ilgili uyarılarda bulundu. Taktik çalışmada Karabükspor maçının on birini de netleştiren Erol Bulut'un kalede Ertaç, defansta Rahman, Mina, Doria, Cissokho, orta alanda Azubuike, Aytaç, Murat, Pereira, Adem, forvette ise Khalid Boutaib'e görev verdiği görüldü.
Çift kale maç esnasında hata yapan oyuncuları sert şekilde uyaran Erol Bulut'un, "Artık hata yapma lüksümüz yok. Topu kazanmak zorsa kaybetmek de zor olmalı" dedi.
Antrenman, kanat organizasyonları ve ceza sahası adam paylaşımı çalışmasıyla sona erdi.
Evkur Yeni Malatyaspor'da kart cezalıları Issam Chebake ve Sadık Çiftpınar pazar günü saat 13.30'da oynanacak Kardemir Karabükspor müsabakasında forma giyemeyecek.
- 21 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 14:36
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ESPN yorumcusu Quique Wolff, Beşiktaş'ı değerlendirdi
Toplam 23
Yorum
YETER ARTIK ŞENOL HOCA YETER YETER SENİN YÜZÜNDEN HERKES BİZDEN NEFRET EDİYOR. ANADOLU TAKIMLARINA BİLE ANTİPATİK OLDUK. ESKİDEN HERKESİN 2. TAKIMIYDIK.. İSTİFA ETTTT..
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Robben'den Beşiktaş sözleri: "Böyle maçlar..."
Toplam 1
Yorum
KREMALI BJK =)) OFFFFF MAÇ BİTTİ ROBBEN GOLLERE DEVAM EDİYOR..
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Güneş ile Caner arasında sinirler gerildi
Toplam 40
Yorum
NOLDU LA 5İKTAŞ CANER ŞÖYLE ADAM GÖKHAN BÖYLE ADAM LENS ŞÖYLE TOPÇU BETER OLUN.TÜPÇÜDE KURTARAMADI YABANCI HAKEM DE VARDI. HA TÜRK HAKEM OLMALIYDI UNUTTUM
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