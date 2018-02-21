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    21 Şubat 2018, Çarşamba
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    Malatyaspor yağmur altında çalıştı

    Malatyaspor yağmur altında çalıştı

    Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında sahasında ’u ağırlayacak Evkur bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

    Sakatlığı süren Issiar Dia dışında tam kadro çalışan sarı-kırmızılılarda futbolcuların hırsı teknik heyeti memnun etti.

    Nurettin Soykan Tesisleri'nde yağmur altında yapılan antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürerken, Teknik Direktör futbolcularına pazar günkü maçla ilgili uyarılarda bulundu. Taktik çalışmada Karabükspor maçının on birini de netleştiren Erol Bulut'un kalede Ertaç, defansta Rahman, Mina, Doria, Cissokho, orta alanda Azubuike, Aytaç, Murat, Pereira, Adem, forvette ise Khalid Boutaib'e görev verdiği görüldü.

    Çift kale maç esnasında hata yapan oyuncuları sert şekilde uyaran Erol Bulut'un, "Artık hata yapma lüksümüz yok. Topu kazanmak zorsa kaybetmek de zor olmalı" dedi.

    Antrenman, kanat organizasyonları ve ceza sahası adam paylaşımı çalışmasıyla sona erdi.

    Evkur 'da kart cezalıları Issam Chebake ve Sadık Çiftpınar pazar günü saat 13.30'da oynanacak müsabakasında forma giyemeyecek.

    1. 21 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:36
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