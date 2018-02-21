LİGDE korkulu rüya görmek istemeyen Y.Malatya, Bursa deplasmanında aldığı 1 puanı evinde Karabük zaferiyle taçlandırmak istiyor. Zorlu maç trafiği öncesinde ligde sonuncu durumdaki rakiplerini mutlak yenmeleri gerektiğini vurgulayan Teknik Direktör Erol Bulut, "Karabük maçından sonra zorlu haftalar başlıyor. Konya olsun, F.Bahçe olsun, Trabzon olsun, Başakşehir olsun zorlu haftalara gireceğiz" dedi.

'ZORLU MAÇLAR BİZİM İŞİMİZ'

ZORLUK derecesi yüksek maçlarda iyi iş çıkarttıklarının altını çizen Bulut, "Kendimizi bu hafta galibiyete odaklayacağız ve odaklandık zaten. Zorlu maçları Malatyaspor iyi oynuyor" diye konuştu.