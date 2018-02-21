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    21 Şubat 2018, Çarşamba
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    ’da tek yol zafer

    ’dan 1 puanla dönen Yeni , zorlu fikstürü öncesi sahasında engelini kayıpsız atlatmak istiyor

    LİGDE korkulu rüya görmek istemeyen Y., deplasmanında aldığı 1 puanı evinde zaferiyle taçlandırmak istiyor. Zorlu maç trafiği öncesinde ligde sonuncu durumdaki rakiplerini mutlak yenmeleri gerektiğini vurgulayan Teknik Direktör Erol Bulut, "Karabük maçından sonra zorlu haftalar başlıyor. olsun, F.Bahçe olsun, Trabzon olsun, olsun zorlu haftalara gireceğiz" dedi.

    'ZORLU MAÇLAR BİZİM İŞİMİZ'
    ZORLUK derecesi yüksek maçlarda iyi iş çıkarttıklarının altını çizen Bulut, "Kendimizi bu hafta galibiyete odaklayacağız ve odaklandık zaten. Zorlu maçları Malatyaspor iyi oynuyor" diye konuştu.

    1. 21 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:17
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