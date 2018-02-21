Malatya’da tek yol zafer
Bursa’dan 1 puanla dönen Yeni Malatya, zorlu fikstürü öncesi sahasında Karabükspor engelini kayıpsız atlatmak istiyor
LİGDE korkulu rüya görmek istemeyen Y.Malatya, Bursa deplasmanında aldığı 1 puanı evinde Karabük zaferiyle taçlandırmak istiyor. Zorlu maç trafiği öncesinde ligde sonuncu durumdaki rakiplerini mutlak yenmeleri gerektiğini vurgulayan Teknik Direktör Erol Bulut, "Karabük maçından sonra zorlu haftalar başlıyor. Konya olsun, F.Bahçe olsun, Trabzon olsun, Başakşehir olsun zorlu haftalara gireceğiz" dedi.
'ZORLU MAÇLAR BİZİM İŞİMİZ'
ZORLUK derecesi yüksek maçlarda iyi iş çıkarttıklarının altını çizen Bulut, "Kendimizi bu hafta galibiyete odaklayacağız ve odaklandık zaten. Zorlu maçları Malatyaspor iyi oynuyor" diye konuştu.
- 21 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 22:17
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Şenol Güneş: Buradan dönmez
Toplam 2
Yorum
Bence Love Sadece bi Talisca 10 Numara Alternatif ama Bi Cenk Tosun Alternatif Degil physic Iyi Degil Larin ve Pektemek Cenk Tosuna cok Daha Yakin
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Şenol Güneş: Buradan dönmez
Toplam 2
Yorum
misafir atibanın artık yaşlandığını ve bacaklarının beynini dinlemediğini anlamak için bayern hezimeti mi yaşamak gerekliydi..
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Beşiktaş kader maçına çıkıyor o ise...
Toplam 16
Yorum
sadofb tepe tepe kullan beştaş!!
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