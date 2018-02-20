Bulut, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, kendileri için her karşılaşmanın zor geçtiğini belirtti. Elindeki kadroyla maksimum performansı yakalamaya çalıştığını vurgulayan Bulut, oyuncu profilinin yeteri kadar geniş olmamasından dolayı bazı pozisyonlarda sıkıntılar yaşadığını aktardı.

Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcuların sahaya çıktığında elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını ve bunu oyuna yansıttıklarını dile getiren Bulut, şunları kaydetti:

"Önümüzde Kardemir Karabükspor maçı var. Kesinlikle alacağımız 3 puan var. Rakibimizi küçümsemiyoruz ama kesinlikle almamız gereken bir maç. Bu hafta onun üzerine çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Zaten Karabük maçından sonra zorlu haftalar başlıyor. Konya olsun, Fenerbahçe olsun, Trabzonspor olsun, Başakşehir olsun zorlu haftalara gireceğiz. O yüzden kendimizi bu hafta galibiyete odaklayacağız. Zorlu maçları Evkur Yeni Malatyaspor iyi oynuyor. İnşallah o maçlar da geldiğinde aynı şekilde yolumuza devam ederiz."

Sarı-siyahlılar antrenmanda, hafif tempolu koşudan sonra güç ve dayanıklılık çalışması yaptı. Futbolcular daha sonra taktik çalışmasıyla antrenmanın basına açık olan kısmını sürdürdü. Antrenmana sakatlığı bulunan Issiar Dia katılmadı.