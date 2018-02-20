Cezalı Sadık’ın yerine Arturo Mina oynayacak
Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Malatyaspor'un Bursaspor ile golsüz berabere kaldığı maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Sadık Çiftpınar’ın yerine bu haftaki Kardemir Karabükspor karşılaşmasında Arturo Mina görev yapacak.
Sezon başında Ertuğrul Sağlam'ın ilk 5 haftalık periyotta on birde hiç şans tanımadığı Sadık, Erol Bulut'un gelmesiyle kadronun değişmez ismi oldu. Bu sezon ortaya koyduğu performansla adı milli takım için de geçen başarılı futbolcu, Bursaspor karşılaşmasındaki etkili oyunuyla da alkış almıştı.
Müsabakanın hakemi Ali Palabıyık'ın bir pozisyonda eline gelen topu, 'umut vaat eden atağı bilerek elle kesti' şeklinde değerlendirmesi sonucu sarı kart gören Sadık Çifpınar, 23. haftadaki Kardemir Karabükspor maçında cezalı duruma düştü.
Teknik Direktör Erol Bulut'un Sadık'ın yokluğunda defansta Arturo Mina ve Matheus Doria ikilisine şans vereceği öğrenildi.
- 20 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 13:30
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Mustafa Cengiz'den hakem tepkisi
Toplam 3
Yorum
mehmett sayın başkan boşver oyun felan...bize ii bir kaleci al..en buyuk sorunumuz kalede yasanıyor..bu kaleci boş beleşşş..bir tek top kurtarmaz mı
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Final mi? Neden olmasın
Toplam 3
Yorum
servet tabi ki ne demek sampiyonlar liginde finali kazan buna kimse tesadüf demez bunu yapamayanlar tesedüf olur inanmak kazanmanin yarisi milleti
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Usta dönemi karne zayıf
Toplam 3
Yorum
ERAY En büyük başarısı 6. olmak ve bunun da üstüne çıkamayacak. TS'nin gördüğü en başarısız yönetimlerden biri.
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