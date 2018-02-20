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    20 Şubat 2018, Salı
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    Cezalı Sadık’ın yerine oynayacak

    Cezalı Sadık’ın yerine <a href="/index/arturo-mina?id=faab4174-4a09-475b-9b77-358be97c554c" class="" rel="tag">Arturo Mina</a> oynayacak

    ’in 22. haftasında Malatyaspor'un Bursaspor ile golsüz berabere kaldığı maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Sadık Çiftpınar’ın yerine bu haftaki karşılaşmasında görev yapacak.

    Sarı-kırmızılı takımın istikrarlı ismi Sadık Çifpınar, E.Y. Malatyaspor'un Bursaspor ile 0-0 berabere kaldığı maçta gördüğü sarı kartla toplamda 4 sarı karta ulaştı ve cezalı duruma düştü.

    Sezon başında 'ın ilk 5 haftalık periyotta on birde hiç şans tanımadığı Sadık, Erol Bulut'un gelmesiyle kadronun değişmez ismi oldu. Bu sezon ortaya koyduğu performansla adı milli takım için de geçen başarılı futbolcu, Bursaspor karşılaşmasındaki etkili oyunuyla da alkış almıştı.
    Müsabakanın hakemi Ali Palabıyık'ın bir pozisyonda eline gelen topu, 'umut vaat eden atağı bilerek elle kesti' şeklinde değerlendirmesi sonucu sarı kart gören Sadık Çifpınar, 23. haftadaki maçında cezalı duruma düştü.

    Teknik Direktör Erol Bulut'un Sadık'ın yokluğunda defansta ve Matheus Doria ikilisine şans vereceği öğrenildi.

    1. 20 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 13:30
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