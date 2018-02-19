Yolda gördükleri rakip takımın taraftarını araçlarına aldılar
Süper Lig’in 22. haftasındaki Bursaspor ile Evkur Yeni Malatyaspor arasında oynanan müsabakayı izlemek için deplasmana giden Malatyalı taraftarlar, yolda gördükleri 2 Bursalı taraftarı araçlarına alarak güzel bir centilmenlik örneği sergilediler.
Malatya ve Bursalı taraftarları taşıyan minibüs Bursa stadının önüne geldiğinde çevrede bulunanlar araçtaki tabloyu görünce oldukça şaşırdılar.
Malatyaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Murat Soysal, yaşanan olayın tüm Türkiye'ye örnek teşkil edecek güzellikte olduğunu belirterek, "Futbol her zaman kazanmak ya da kaybetmek değildir. Biz taraftar olarak bu kültürle yetiştik. Aslında taraftarımızın yaptığı çok sıradan bir olay. Biz nasıl insanlık gereği yolda gördüğümüz hiç tanımadığımız kişiyi aracımızla alıp gideceği yere bırakıyoruz, işte buda aynı şey. O arkadaşlar her şeyden önce insan. Ben bu örnek davranışa imza atan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.
- 19 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 13:44
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Mauricio Isla bildiğiniz gibi
Toplam 1
Yorum
Perde Arkası İlk geldiği döneme göre Isla çok gelişim kaydetti. Böyle devam ederse sönmüş olan yıldızını yeniden parlatabilir.
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G.Saray ilk transferini yaptı
Toplam 2
Yorum
gssssssssss baskan kına yaksın bozdun orta sahayı top tasıyamıyo takım yazıklar olsun selcuk la tolgaya galatasaray formasını gıydırenlere
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Albayrak'tan F.Bahçe'ye gönderme
Toplam 21
Yorum
Dost Fener biraz kıpırdadı. Rakipler panik yapmaya başladı.üç yıldır hakem hatalarıyla ezildi. Aykut hoca haklı.
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