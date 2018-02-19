CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Şubat 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Yolda gördükleri rakip takımın taraftarını araçlarına aldılar

    Yolda gördükleri rakip takımın taraftarını araçlarına aldılar

    Süper Lig’in 22. haftasındaki ile Evkur arasında oynanan müsabakayı izlemek için deplasmana giden Malatyalı taraftarlar, yolda gördükleri 2 Bursalı taraftarı araçlarına alarak güzel bir centilmenlik örneği sergilediler.

    Bursa'daki maç için 20 kişilik grup halinde bir minibüsle bu kentte giden Malatyalı taraftarlar, yolda üzerlerinde yeşil beyaz forma bulunan 2 Bursasporlu taraftar gördü. Bilecik'ten maça geldiklerini öğrendikleri taraftarları araçlarına davet eden taraftarlar bu davetlerine olumlu yanıt alarak, yolculuklarının kalan kısmına bu 2 misafirle devam ettiler.

    Malatya ve Bursalı taraftarları taşıyan minibüs Bursa stadının önüne geldiğinde çevrede bulunanlar araçtaki tabloyu görünce oldukça şaşırdılar.
    Malatyaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Murat Soysal, yaşanan olayın tüm Türkiye'ye örnek teşkil edecek güzellikte olduğunu belirterek, "Futbol her zaman kazanmak ya da kaybetmek değildir. Biz taraftar olarak bu kültürle yetiştik. Aslında taraftarımızın yaptığı çok sıradan bir olay. Biz nasıl insanlık gereği yolda gördüğümüz hiç tanımadığımız kişiyi aracımızla alıp gideceği yere bırakıyoruz, işte buda aynı şey. O arkadaşlar her şeyden önce insan. Ben bu örnek davranışa imza atan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:44
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yolda gördükleri rakip takımın taraftarını araçlarına aldılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN