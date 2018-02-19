Malatyaspor’da Karabükspor mesaisi
Süper Lig’in 22. haftasını Bursaspor beraberliğiyle kapatan Evkur Yeni Malatyaspor’da 23. haftada oynanacak Kardemir Karabükspor maçının hazırlıkları yarın başlayacak.
"İYİ BİR MÜCADELE ÖRNEĞİ SERGİLEDİK"
Bursaspor ile kıran kırana geçen bir mücadeleye çıktıklarını belirten Ravcı, "İki takımın da kaybetmeye tahammülünün olmadığı bir maçtı. Tabi Bursaspor'un içinde bulunduğu durum nedeniyle kazanmaktan başka çaresi bulunmuyordu. Maçtan öncede kalemize yükleneceklerini, gol bulmak için her şeyi yapacaklarını biliyorduk. Tüm önlemlerimizi buna göre aldık ve bence iyi bir mücadele örneği sergiledik. Tabi rakip kalede çok fazla çoğalamadığımız bir maç oldu belki ama bazen puan için iyi oyunu kafanızdan silmeniz gerekebiliyor. Süper Lig'deki kritik haftalar öncesinde aldığımız bu 1 puan oldukça önemli diye düşünüyorum. Netice itibariyle Bursaspor'un üzerimize çıkmasına izin vermedik ve puanımızı 28'e yükselttik" diye konuştu.
- 19 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 15:20
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'Fatih Terim yanlış yaptı'
Toplam 23
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küllüyen saçma nagamoto orta yapamıyor tolga pas veremiyor ahmet var donk stoper al linnesi sol beke sağ beke mariano bari kanatları kullan çift forvetsin
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Albayrak'tan F.Bahçe'ye gönderme
Toplam 27
Yorum
Realist Tudor'un 8'de 8 yaptığı dönemde Fatih Terim şimdiden 2 mağlubiyet. Terim 3'üncü kez kovulur.
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K.Paşa'dan sert yanıt! G.Saraylılar ağlıyor...
Toplam 7
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Düsseldorf'lu Analiz: Gelenler gidenleri aratıyorsa,, degişiklik (!) kararında ve yapılışında yanlışlıklar vardır !
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