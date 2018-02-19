"Altın değerinde 1 puan aldık"
Yeni Malatyaspor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları Bursaspor maçında altın değerinde 1 puan aldıklarını söyledi.
Gündüz, yaptığı açıklamada, Bursaspor müsabakasında iyi mücadele ettiklerini ifade etti. Karşılaşmada futbolcularının iyi performans sergilediğini aktaran Gündüz, "Altın değerinde 1 puan aldık. Bursaspor deplasmanından 1 puan almak çok kıymetli. İyi savunma ve orta sahayla karşılaşmadan 1 puanla ayrıldık, bu da bizi mutlu etti." değerlendirmesinde bulundu.
Erdal Gündüz, 23. haftada sahalarında Kardemir Karabükspor ile karşılaşacaklarını anımsatarak, "Sahamızda zorlu bir maça çıkacağız. Evimizde oynayacağımız maçları kayıpsız geçmemiz lazım. İnşallah Kardemir Karabükspor maçından galibiyetle ayrılacağız." diye konuştu.
- 19 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 15:52
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Konyaspor’dan Beşiktaş'a gönderme!
Toplam 14
Yorum
mert_05 bu konyaspor ligden düşmeyi hakediyor durup dururken kaşınıyorlar hem suçlu hem güçlü....
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Konyaspor’dan Beşiktaş'a gönderme!
Toplam 14
Yorum
muhittin Pepe ve tolgayla ilgili pozsyonlarda penaltı yok,ben değil hakem hocaları söylüyor,ama Talisca pozisyonlarında 2 konyalı oyun dışı kalıyordu
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K.Paşa'dan sert yanıt! G.Saraylılar ağlıyor...
Toplam 9
Yorum
gsli sen kendi takimin hakkinda konus, gs uzerinden prim yapiyorsun resmen. sana soran oldumuda cvp hakkin dogdu
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