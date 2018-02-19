CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Şubat 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    " değerinde 1 puan aldık"

    "Altın değerinde 1 puan aldık"

    Yeni Malatyaspor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, 'in 22. haftasında deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları maçında değerinde 1 puan aldıklarını söyledi.

    Gündüz, yaptığı açıklamada, müsabakasında iyi mücadele ettiklerini ifade etti. Karşılaşmada futbolcularının iyi performans sergilediğini aktaran Gündüz, " değerinde 1 puan aldık. Bursaspor deplasmanından 1 puan almak çok kıymetli. İyi savunma ve orta sahayla karşılaşmadan 1 puanla ayrıldık, bu da bizi mutlu etti." değerlendirmesinde bulundu.

    Erdal Gündüz, 23. haftada sahalarında ile karşılaşacaklarını anımsatarak, "Sahamızda zorlu bir maça çıkacağız. Evimizde oynayacağımız maçları kayıpsız geçmemiz lazım. İnşallah Kardemir Karabükspor maçından galibiyetle ayrılacağız." diye konuştu.

    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:52
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    "Altın değerinde 1 puan aldık" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN