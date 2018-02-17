CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Şubat 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    ’da golcü krizi

    Malatya’da golcü krizi
    Bursa deplasmanında yarın ter dökecek Y.Malatya'da golcü sıkıntısı yaşanıyor. 9 golle takımın en skorer ismi Boutaib'in durumuyla ilgili olarak Teknik Direktör Erol Bulut, "Bizde tek eksik Boutaib. Onu da Bursa'ya götüreceğiz. Eğer maç istediğimiz gibi giderse tek devre oynatmayı planlıyoruz. Yeni oyuncumuz Gilberto fizik olarak sahada uzun süre kalacak durumda değil. O yüzden iki futbolcumuzu değişmeli kullanabiliriz" bilgisini verdi. Bulut kritik karşılaşma hakkında ise, "Bursaspor güçlü ve dikkat edilmesi gereken bir ekip. Umarım günlerinde olmazlar. En az 1 puan için gidiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
    1. 17 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:33
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Malatya’da golcü krizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN