Malatya’da golcü krizi

Bursa deplasmanında yarın ter dökecek Y.Malatya'da golcü sıkıntısı yaşanıyor. 9 golle takımın en skorer ismi Boutaib'in durumuyla ilgili olarak Teknik Direktör Erol Bulut, "Bizde tek eksik Boutaib. Onu da Bursa'ya götüreceğiz. Eğer maç istediğimiz gibi giderse tek devre oynatmayı planlıyoruz. Yeni oyuncumuz Gilberto fizik olarak sahada uzun süre kalacak durumda değil. O yüzden iki futbolcumuzu değişmeli kullanabiliriz" bilgisini verdi. Bulut kritik karşılaşma hakkında ise, "Bursaspor güçlü ve dikkat edilmesi gereken bir ekip. Umarım günlerinde olmazlar. En az 1 puan için gidiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.