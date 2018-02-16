Yeni Malatyaspor Bursa yolcusu
Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
Malatya temsilcisi Evkur Yeni Malatyaspor yarın sabah Bursa'ya gidecek ve müsabakanın son çalışmasını burada yapacak.
Bursaspor maçının Malatya'daki son antrenmanı öncesi İHA'ya değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör Erol Bulut, zorlu bir maçtan puan alıp dönmek olduğunu ifade ederek, "Bursaspor ile zorlu bir maça çıkacağız. İki takımın da kaybetmeye tahammülü yok. Bizde tek eksik Khalid. Onu da Bursa'ya götüreceğiz. Eğer maç istediğimiz gibi giderse tek devre oynatmayı planlıyoruz. Yeni oyuncumuz Gilberto fizik olarak sahada uzun süre kalacak durumda değil. O yüzden iki futbolcumuzu değişmeli kullanabiliriz. Bursaspor güçlü ve dikkat edilmesi gereken bir ekip. Umarım bizim maçımızda günlerinde olmazlar. Tabi biz de özellikle bu tür maçlarda rakiplerimize zorluklar yaşatan bir takımız. Oraya en az 1 puan için gidiyoruz" dedi.
- 16 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 15:53
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PSG'nin Pepe aşkı kabardı!
Toplam 10
Yorum
asi ve mavi 15 mi en az 30 milyon eder psg için 15 hiç bişey
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PSG'nin Pepe aşkı kabardı!
Toplam 10
Yorum
taraftar size boşuna tinerci demiyolarmıs yorumlara bak arkadaş
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Valbuena krizi!
Toplam 22
Yorum
ihtiyar fenerli Bu kadar kapris yeter kardeşim çık adam gibi oyna hocada kadroya alsın.
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