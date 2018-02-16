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    16 Şubat 2018, Cuma
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    Chebake Tahkim’den döndü

    Chebake Tahkim’den döndü
    , 'nın maçında kırmızı gören futbolcusu Issam Chebake'nin aldığı ceza için yaptığı itirazı reddetti. 3 maç ceza alan Chebake, 4 Mart'taki deplasmanıyla sahalara dönecek.
    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:43
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