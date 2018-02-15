Yeni Malatyaspor’da hazırlıklar sürüyor
Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında pazar günü deplasmanda oynayacağı Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Taktik çalışma şeklinde geçen antrenmanın başında futbolcularına kısa bir motivasyon konuşması yapan Erol Bulut, Bursaspor maçının ligde şuana kadar oynadıkları maçlar arasında en önemlisi olduğunu söyledi.
Son iki haftada yaşadıkları puan kayıplarını telafi etme adına Bursa maçını mağlup olmadan geçmeleri gerektiğini vurgulayan Bulut, "Biz bu haftaya kadar buralara nasıl geldiysek bundan sonra da aynı şekilde yolumuza devam edebilecek kalitede bir takımız. Bursa maçı buğuna kadar oynadığımız maçlar arasından belki de en önemlisi. Bu önemli maçı kar hanemize yazdırmak bizim elimizde. Ben inanıyorum ki kendi kimliğimizi sahaya yansıtmamız halinde biz oradan 3 puanla döneriz" dedi.
Daha sonra Bursa maçında sahaya süreceği on biri belirleyerek yedeklerle taktik ağırlıklı çift kale maç yaptıran Bulut, defans ve hücum futbolcularını ayrı ayrı çalıştırdı.
?Evkur Yeni Malatyaspor, 22. haftada oynayacağı müsabaka için cumartesi günü Bursa'ya gidecek.
- 15 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 16:11
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Ali Koç'tan 100 milyon Euro...
Toplam 21
Yorum
Egeli FB li aziz baskan bazi nedenlerden engellemelerden dolayi forma gögüs sponsoru bulmakta zorlandi cok fb li olan ali koc neden almadi aydinlar aldi
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Süper Lig'de 22. haftanın perdesi açılıyor
Toplam 1
Yorum
YERSEN SAYIN FEDERASYON YETKİLİLERİ KAMUOYUNU BİLGİLENDİRME VE DURUM DEĞERLENDİRMESİ YAPMIŞ YERSEN
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Ronaldo'nun golü için ilginç iddia
Toplam 3
Yorum
hee büyü Tam saçmalık. Sol ayağı zemine basınca çim topu hafif oynatıyor bu kadar basit.
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