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    15 Şubat 2018, Perşembe
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    Malatyaspor’da sevinci

    Malatyaspor’da Boutaib sevinci
    'da, maçı öncesi sakatlanan, 9 golle takımını en golcüsü 'den güzel haber geldi. Tedavisi için gittiği 'dan dönen Faslı santrforun, bugün takımla idmana çıkacağı ve 'da oynayabileceği belirtildi. Öte yandan futbolculardan Rahman Buğra ve Murat, Bursa'dan iyi sonuçla dönüp artık üst sıralara bakmak istediklerini söyledi.
    1. 15 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:41
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