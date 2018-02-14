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    14 Şubat 2018, Çarşamba
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    Malatyaspor’a Boutaib’den güzel haber

    Malatyaspor’a Boutaib’den güzel haber

    Evkur ’da Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda oynanacak olan Bursaspor maçının hazırlıkları sürerken, sakatlığından dolayı geçen hafta Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyemeyen golcü futbolcu Khalid Boutaib’den güzel haber geldi.

    Geçen hafta yaşadığı sakatlık nediyle ligin 21. haftasında oynanan Kasımpaşa maçının kadrosundan çıkarılan ve tedavisi için Fransa'ya gönderilen Khalid, dün akşam Malatya'ya dönerek salonda antrenmanlara başladı. Günü salonda çalışarak geçiren Khalid'in yarınki antrenmanda takımla birlikte antrenmana çıkacağı belirtildi.

    Bu arada sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 22. haftasında 18 Şubat Pazar günü saat 13.30'da Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Erol Bulut yönetimindeki çalışmada hafif sakatlığı bulunan Dening takımdan ayrı düz koşu yaptı.

    Bursaspor maçının taktiği şeklinde geçen idmanda kafasındaki on biride kurduğu gözlenen Erol Bulut'un kart cezalısı Mina'nın yerine savunmada Doria'ya şans tanığı görüldü.

    Bulut'un bir diğer değişikliği de sağ bekte yaparak, Sıncere Seth'in yerine Rahman Buğra'ya şans tanığı dikkatlerden kaçmadı. Evkur , yarın yapacağı antrenmanla Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

    1. 14 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:37
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