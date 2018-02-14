Malatyaspor’a Boutaib’den güzel haber
Evkur Yeni Malatyaspor’da Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda oynanacak olan Bursaspor maçının hazırlıkları sürerken, sakatlığından dolayı geçen hafta Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyemeyen golcü futbolcu Khalid Boutaib’den güzel haber geldi.
Bu arada sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 22. haftasında 18 Şubat Pazar günü saat 13.30'da Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Erol Bulut yönetimindeki çalışmada hafif sakatlığı bulunan Dening takımdan ayrı düz koşu yaptı.
Bursaspor maçının taktiği şeklinde geçen idmanda kafasındaki on biride kurduğu gözlenen Erol Bulut'un kart cezalısı Mina'nın yerine savunmada Doria'ya şans tanığı görüldü.
Bulut'un bir diğer değişikliği de sağ bekte yaparak, Sıncere Seth'in yerine Rahman Buğra'ya şans tanığı dikkatlerden kaçmadı. Evkur Yeni Malatyaspor, yarın yapacağı antrenmanla Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
- 14 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 12:37
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‘O ruh geri döndü’
Toplam 11
Yorum
TARAFTAR Kaptan işte bu hırs ve inançla çıkın maçlara ve şampiyonluk gelsin.
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Kocaman'dan Avcı'ya sert sözler: "Sen işine bak"
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR Olur böyle şeyler maçlarda fazla abartmamak lazım.
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İşte Galatasaray'daki 'fedakarlar'
Toplam 1
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kıyamam canlarım benim baya zorlanmışlardır :)
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