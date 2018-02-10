Hedef şampiyonluk
- 10 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 23:35
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Maçlar ertelensin!
Toplam 1
Yorum
Haydar İnsanoğlu doyumsuz dedikleri bu olsa gerek. Zaten 2 yıldır yapılan yardımlarla bedavadan akla hayale gelmeyen başarılar(sanal) verilmedi mi?
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Fenerbahçe Doğuş, Bamberg'i devirdi
Toplam 1
Yorum
dünya takımı avrupa bize dar geliyor.....................................................
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Orman: Beşiktaş'a yardım edilmesi lazım
Toplam 24
Yorum
POYRAZ Hadi yoluna sen FB nin arkasından oyun çevireceksin Gökhan,Caner,Lensi alacaksın ondan sonrada bu maçın iptalini isteyeceksin hadi yolunagit
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