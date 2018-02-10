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    10 Şubat 2018, Cumartesi
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    Hedef şampiyonluk

    Hedef şampiyonluk
    'in yenisi , planlı bir şekilde büyümenin hesaplarını yapıyor. Bu sezonu ligde ilk 10'da bitirdikten sonra gelecek yıl Avrupa kupaları için mücadele edeceklerini belirten yönetici Erdal Gündüz, "Yönetim olarak kısa, orta ve uzun vadede hedefler belirledik. Bu sezon ki hedefimiz ligde kalmak idi. Önümüzdeki sezon ise inşallah Avrupa Kupalarına katılmak için mücadele edeceğiz. Uzun vadede ise şampiyonluk hedefimiz var" diye konuştu.
    1. 10 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:35
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