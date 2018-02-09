CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Şubat 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    “Uzun vadede şampiyonluk hedefimiz var”

    “Uzun vadede şampiyonluk hedefimiz var”
    Malatyaspor'un Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, sezonu ilk 10 takım arasında bitireceklerine inandıklarını söyledi.
    Sarı-kırmızılı takımın hedefi ve yönetimin uzun vadedeki planlarıyla ilgili İHA'ya konuşan Erdal Gündüz, bu sezonu ilk 10 takım arasında bitirdikten sonra önümüzdeki yıl Avrupa kupalarına katılmak için mücadele edeceklerini ifade etti.

    "Hedeflediğimiz yolda emin adımlarla ilerliyoruz"
    Evkur olarak bu sezon 'e renk kattıklarını kaydeden Gündüz, "Kulüp olarak bu sezon hedeflediğimiz yolda emin adımlarla ilerliyoruz. Yönetim olarak kısa, orta ve uzun vadede hedefler belirledik. Bu hedeflerimizden ilki bu sezon ligde kalmak idi. Bunu da başaracağımıza inanıyorum. Malatyaspor olarak sezonu ilk 10 takım arasında bitireceğimize inanıyorum. Evkur olarak bu sezon 'e renk kattığımızı düşünüyorum" dedi.

    "Uzun vadede şampiyonluk hedefimiz var"
    Gündüz, önümüzdeki sezon hedeflerinin Avrupa Kupaları olacağını belirterek, "Yönetim olarak kısa, orta ve uzun vadede hedefler belirledik. Bu sezon ki hedefimiz ligde kalmak idi. Önümüzdeki sezon ise inşallah Avrupa Kupalarına katılmak için mücadele edeceğiz. Uzun vadede ise şampiyonluk hedefimiz var. Biz bu hedeflerimizi gerçekleştireceğimize yürekten inanıyoruz. Camiamızın da inanmasını istiyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmemiz halinde üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir işin olmadığını düşünüyorum" şeklinde konuştu.
    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 16:45
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    “Uzun vadede şampiyonluk hedefimiz var” haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN