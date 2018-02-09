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    09 Şubat 2018, Cuma
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    kayıp istemiyor

    Malatya kayıp istemiyor

    ’de 21. haftanın açılış maçında bugün ile karşılaşacak ’da tek hedef galibiyet. , “Evimizdeki bu maçı mutlaka kazanmalıyız” dedi

    SÜPER Lig'de deplasmanından 3-1'lik yenilgiyle ayrılan Y.Malatya, bugünkü maçına iddialı hazırlandı. Alt sıralarla puan farkını açmak istediklerini söyleyen Sportif Direktör Ali Ravcı, "Yenilgi kelimesini kullanmak istemiyoruz. Evimizde Kasımpaşa maçını kazanmak istiyoruz. Geçen hafta kazanacağımız maçı kendi ellerimizle rakibe armağan ettik. Aynı hataya düşmememeliyiz" dedi. Ligdeki yarışı ateşten gömleğe benzeten Ravcı, "Korkulu rüya görmemek için minimum hata yapmalıyız" diye konuştu.
    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:05
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