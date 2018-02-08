Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa'yı konuk edecek
Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 21. haftasında yarın Kasımpaşa ile karşılaşacak.
Yeni Malatya Stadı'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak.
İlk kez mücadele ettiği Süper Lig'de 20 haftada 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan Malatya ekibi, 26 puanla 10. sırada bulunuyor.
Ligin ikinci yarısında ilk maçında Osmanlıspor'la golsüz berabere kalan sarı-siyahlılar, 19. haftada taraftarlarının önünde ise Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yendi. 20. haftada deplasmanda Antalyaspor'a konuk olan Malatya temsilcisi, mücadeleden 3-1 yenilgiyle ayrıldı.
Evkur Yeni Malatyaspor'da kırmızı kart cezalısı Chebake ile sarı kart cezalısı Adem Büyük, maçta forma giyemeyecek.
- 08 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 11:13
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Oğuzhan, Arsenal'i istiyor!
Toplam 4
Yorum
Muhammed gönderin hepsini; yazıkları olsun bu takım ismail köybaşı ve andreas beck le bile şampiyon oldu.
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Fenerbahçe, Bamberg'i konuk ediyor
Toplam 1
Yorum
fenerli basketboldaki başarımız tartışılmaz udoh ve bogdonovici ne kadar arasakta alınan oyuncular kaliteli zamanla dahaiyi olucaz darısıfutboldainş
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Beşiktaş-Fenerbahçe maçları ne zaman?
Toplam 7
Yorum
UZMAN HAKEM HAKEM GEREKTİĞİ ZAMAN KIRMIZISINI VERİRSE BEŞİKTAŞIN NE O GOLÜNÜ NEDE PENALTISINI KONUŞMAYIZ KONUŞMAZDIK. ÖNCE PEPEYİ ATSIN SONRA KONUŞURUZ
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