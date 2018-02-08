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    08 Şubat 2018, Perşembe
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    , 'yı konuk edecek

    Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa'yı konuk edecek

    Evkur , 'in 21. haftasında yarın ile karşılaşacak.

    Yeni Malatya Stadı'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak.

    İlk kez mücadele ettiği 'de 20 haftada 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan Malatya ekibi, 26 puanla 10. sırada bulunuyor.

    Ligin ikinci yarısında ilk maçında Osmanlıspor'la golsüz berabere kalan sarı-siyahlılar, 19. haftada taraftarlarının önünde ise Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yendi. 20. haftada deplasmanda Antalyaspor'a konuk olan Malatya temsilcisi, mücadeleden 3-1 yenilgiyle ayrıldı.

    Evkur 'da kırmızı kart cezalısı Chebake ile sarı kart cezalısı Adem Büyük, maçta forma giyemeyecek.

    1. 08 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:13
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