Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa'yı konuk edecek

Yeni Malatya Stadı'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak.

İlk kez mücadele ettiği Süper Lig'de 20 haftada 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan Malatya ekibi, 26 puanla 10. sırada bulunuyor.

Ligin ikinci yarısında ilk maçında Osmanlıspor'la golsüz berabere kalan sarı-siyahlılar, 19. haftada taraftarlarının önünde ise Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yendi. 20. haftada deplasmanda Antalyaspor'a konuk olan Malatya temsilcisi, mücadeleden 3-1 yenilgiyle ayrıldı.

Evkur Yeni Malatyaspor'da kırmızı kart cezalısı Chebake ile sarı kart cezalısı Adem Büyük, maçta forma giyemeyecek.