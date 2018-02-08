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    08 Şubat 2018, Perşembe
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    sabırsızlanıyor

    <a href="/index/gilberto?id=8800ea7e-83fd-41f3-ad3d-1b1bdf1b3b00" class="" rel="tag">Gilberto</a> sabırsızlanıyor
    KASIMPAŞA'YI ağırlayacak Y.Malatya'da ara transferde kadroya dahil edilen Brezilyalı golcü ve kaleci Ertaç, iddialı açıklamalar yaptı. 28 yaşındaki sambacı, "Uzun zamandır takımın 2 gol atamadığını görüyorum. Ben gollerimle kendimi göstereceğim. Kendimi hem hazır hissediyorum hem de hazırlamaya devam ediyorum" dedi. Ertaç ise eski takımına karşı forma giyeceğini hatırlatırken, lacivert- beyazlılardan daha iyi bir ekip olduklarını vurguladı
    1. 08 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:46
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