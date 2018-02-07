Malatyaspor doğum gününde bir araya geldi
Evkur Yeni Malatyaspor’un başarılı kalecisi Ertaç Özbir, 1 yaşına basan oğlu Arş’ın doğum gününü takım arkadaşları ve hocalarıyla birlikte kutladı.
Ertaç Özbir yaptığı açıklamada, oğlunun ilk yaş gününde kendini yalnız bırakmayan hocalarına ve takım arkadaşlarına teşekkür ederek, "Oğlumuz Arş'ın ilk doğum günü. Tabi bizim için büyük bir mutluluk. Oğlumuz burada doğduğu için ve tam bir Malatyalı. İnşallah Allah güzel ve de hayırlı ömürler verir. Eşim Burcu ile birlikte bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan tüm dostlara teşekkür ediyorum. Arş'ta gösterilen ilgiden çok memnun kaldı gerçekten. Bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.
- 07 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 13:11
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Kriz büyüyor
Toplam 18
Yorum
hakklı yüzde yüz hakklı
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Önce Haydar sonra Beto
Toplam 5
Yorum
paşa maçın başında direkten dönen top bunun habercisiydi ama herşeye rağmen hakemin penaltıyı verip kırmızı kartı göstermesi gerekirdi çok yazık
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Eyvah! Gomis de gidiyor
Toplam 10
Yorum
Aslan YIL SONU ITIBARI ILE SATILIRSA SÜPER OLUR HATTA YANINA FEGHOULIYIDE EKLERSEK FATIH HOCANIN YENI BIR TRANSFER SANSI VERILMIS OLUR
Malatyaspor doğum gününde bir araya geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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