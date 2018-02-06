Malatyaspor, çıkışa geçmek istiyor
Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında 9 Şubat Cuma günü saat 20.00’de Kasımpaşa ile sahasında karşılaşacak olan Evkur Yeni Malatyaspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
Taktik çalışma şeklinde geçen antrenmanın başında oyuncularıyla bir toplantı yapan Erol Bulut, Antalya maçının geride kaldığını, Kasımpaşa'yı yenerek yeni bir seri yakalamaları gerektiğini söyledi.
Daha sonra Kasımpaşa maçında sahaya süreceği on bire yarı sahada taktik bir çalışma yaptıran Erol Bulut, çift kaleyi sık sık durdurarak savunma ve hücumda yapılması gerekenleri anlattı.
Erol Bulut, taktik çalışmada defansta Doria'nın yerine Mina'ya, cezası nedeniyle bu hafta oynayamayacak olan Issıam Chebake'nin yokluğunda ise Nijeryalı Sincere Seth'e sağ bekte görev verdiği görüldü. Evkur Yeni Malatyaspor, yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam edecek.
- 06 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 15:34
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Atiba'dan kötü haber! Kadroya alınmadı
Toplam 3
Yorum
Kartalım 1 atibanın yerini 2 oyuncu dolduramıyor (Tolgay ve Oğuzhan). O yüzden atiba biran önce gelmeli. Top kapma ve pas becerisi üst düzey.
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Önce Beto sonra Göçek
Toplam 13
Yorum
tsli tabi canim. Istanbul takimlarina gelince görecegiz seni.
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F.Bahçe'den MHK isyanı!
Toplam 27
Yorum
can Kırmızıyı verse zaten korner pozisyonunu konuşmana gerek kalmayacak..
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