Malatyaspor’da Kasımpaşa mesaisi başladı
Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasını Antalyaspor yenilgisiyle kapatan Evkur Yeni Malatyaspor’da cuma günü saat 20.00’de oynanacak Kasımpaşa maçının hazırlıkları başladı.
Sarı-kırmızılı oyuncular daha sonra dar alanda pas çalışması yaptı. Tam kadro yapılan çalışmada sakatlığı süren Dia takımdan ayrı çalıştı.
Evkur Yeni Malatyaspor'da sarı kart cezalısı Adem Büyük ve kırmızı kart cezalısı Issiam Chebake, ligin 21. haftasında oynanacak Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.
- 05 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 13:20
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2.1 milyon € çöpe gitti
Toplam 2
Yorum
GFB bjk bosuna almaktan vazgeçmemiş bu adami. Yine yedik kazigi!!! Bi gidemedin be Baskan.
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G.Saray'da iki şok birden!
Toplam 7
Yorum
poyraz direkt kırmızı kart görürse kupada çeker cezasını..sarı karttan alınan ceza ligi ilgilendirir
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Galatasaray'da çifte pişmanlık
Toplam 2
Yorum
gs4ever solda linnes varken transfere gerek yoktu. bu kafayla gidilirse yine 2 sene selcuk donk izleyecez.tudoru cok arayacagiz anlasilan
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