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    05 Şubat 2018, Pazartesi
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    "Kasımpaşa maçından 3 puan alacağız"

    "Kasımpaşa maçından 3 puan alacağız"

    Spor Toto Süper Lig takımlarından 'un asbaşkanı ve basın sözcüsü Erdal Gündüz, ligin 21. haftasında 9 Şubat Cuma günü yapacakları Kasımpaşa maçını kazanacaklarını öne sürdü.

    Gündüz, yaptığı açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor karşısında talihsiz bir mağlubiyet aldıklarını belirtti. Karşılaşmada bireysel bir hatadan dolayı mağlup olduklarını ifade eden Gündüz, Antalya maçının geride kaldığına işaret etti.

    Takımın Kasımpaşa karşılaşmasına odaklandığını aktaran Gündüz, "Hedeflerimizden şaşmayacağız. Önümüzde Kasımpaşa maçı var. Kasımpaşa maçından 3 puan alacağız. Oyuncuların morali yerinde. Antalyaspor karşılaşmasını bireysel bir hatadan kaybettik. Allah nasip ederse Kasımpaşa'yı yeneceğiz." ifadelerini kullandı.

    Yeni transferlerin takıma zamanla uyum sağlayacağını kaydeden Gündüz, "Doria, kaliteli bir oyuncu, bu hafta oynadı. Erol Bulut, Kasımpaşa karşılaşmasında Brezilyalı forvet Gilberto Olivera Souza Junior'ı 20 dakika oynatabilir." diye konuştu.

    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:28
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