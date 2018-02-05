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    05 Şubat 2018, Pazartesi
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    ‘Çakır’ı istemiyoruz’

    ‘Çakır’ı istemiyoruz’
    Y.Malatyaspor'da 3-1 kaybedilen maçı sonrasında takdir haklarını ve sahibinden yana kullandığı ve kırmızı kartta haksız olduğu öne sürülen hakem 'a tepkiler dinmiyor. Başkan Adil Gevrek, Çakır'ı kalan haftalarda maçlarına istemediklerini söyledi.
    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:12
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