Adem Büyük'e özel madde
Evkur Yeni Malatyaspor’da deplasmandaki Antalyaspor maçında gördüğü sarı kartla toplamda 4 sarı karta ulaşıp cezalı duruma düşen Adem Büyük, kart görmezse bile özel bir maddeden dolayı eski takımı Kasımpaşa’ya karşı forma giyemeyecekti.
Sarı kırmızılı takımda bu hafta oynanacak Kasımpaşa müsabakasında Adem'in yerine Eren Tozlu'nun forma giymesi bekleniyor.
- 05 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 13:39
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2.1 milyon € çöpe gitti
Toplam 2
Yorum
GFB bjk bosuna almaktan vazgeçmemiş bu adami. Yine yedik kazigi!!! Bi gidemedin be Baskan.
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G.Saray'da iki şok birden!
Toplam 7
Yorum
poyraz direkt kırmızı kart görürse kupada çeker cezasını..sarı karttan alınan ceza ligi ilgilendirir
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Galatasaray'da çifte pişmanlık
Toplam 2
Yorum
gs4ever solda linnes varken transfere gerek yoktu. bu kafayla gidilirse yine 2 sene selcuk donk izleyecez.tudoru cok arayacagiz anlasilan
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