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    05 Şubat 2018, Pazartesi
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    'e özel madde

    Adem Büyük'e özel madde

    Evkur Yeni Malatyaspor’da deplasmandaki Antalyaspor maçında gördüğü sarı kartla toplamda 4 sarı karta ulaşıp cezalı duruma düşen , kart görmezse bile özel bir maddeden dolayı eski takımı ’ya karşı forma giyemeyecekti.

    Sezon başında 'dan transfer edilen tecrübeli futbolcu , bu hafta oynanacak maçta sözleşmesindeki bir maddeden dolayı eski takımına karşı forma giyemeyecek. Antalyaspor müsabakasının 34. dakikasında hakem 'dan sarı kart gören Adem Büyük, ligin 21. haftasındaki Kasımpaşa maçında cezalı duruma düştü. Ancak Adem kart görmezse bile eski takımına karşı forma giyemeyecekti. Bunu hesap ederek, cezasını bu hafta çekmek isteyen Adem Büyük, bir anlamda sarı kartlarını da temizlemiş oldu.

    Sarı kırmızılı takımda bu hafta oynanacak Kasımpaşa müsabakasında Adem'in yerine Eren Tozlu'nun forma giymesi bekleniyor.

    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:39
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