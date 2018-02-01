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    01 Şubat 2018, Perşembe
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    Sambacı golcü

    Sambacı golcü
    somut adımlar atamayan malatya, son günde 'dan golcü getirmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, 'dan ayrılan 28 yaşındaki Gilberto Oliveira Souza Junior'u aldı. Junior, Sao Paulo'da 33 maçta 13 gol kaydetti.
    1. 01 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:14
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