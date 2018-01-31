Evkur Yeni Malatyaspor Gilberto'yu kadrosuna kattı

Devre arası transfer döneminin bitimine saatler kala harekete geçen Yeni Malatyaspor, Brezilyalı Gilberto Oliveira Souza Junior'u Türkiye'ye getirdi.



Sarı-kırmızılı transfer komitesi en son Sao Paulo'da top koşturan Gilberto'yu kadrosuna katmak için adeta zamanla yarışıyor. 28 yaşındaki golcü Gilberto Oliveira Souza Junior futbolcunun Yeni Malatyaspor'un isteği üzerine Türkiye'ye geldi. Her konuda anlaşma sağlanan futbolcunun TFF'deki evraklarının yetiştirilmesi için yoğun bir çaba harcandığı belirtildi.



31 Aralık 2017 itibariyle bonservisini elinde bulunduran Gilberto, Brezilya'da Sao Paolo formasıyla 33 maça çıkıp, 13 gol kaydetti.