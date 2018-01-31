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    31 Ocak 2018, Çarşamba
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    Evkur Gilberto'yu kadrosuna kattı

    Evkur Yeni Malatyaspor Gilberto'yu kadrosuna kattı

    ekiplerinden  Evkur , transferin son günüde Brezilyalı golcü 'u kadrosuna kattı.

    Devre arası transfer döneminin bitimine saatler kala harekete geçen , Brezilyalı 'u Türkiye'ye getirdi.

    Sarı-kırmızılı transfer komitesi en son 'da top koşturan Gilberto'yu kadrosuna katmak için adeta zamanla yarışıyor. 28 yaşındaki golcü Gilberto Oliveira Souza Junior futbolcunun Yeni Malatyaspor'un isteği üzerine Türkiye'ye geldi. Her konuda anlaşma sağlanan futbolcunun 'deki evraklarının yetiştirilmesi için yoğun bir çaba harcandığı belirtildi.

    31 Aralık 2017 itibariyle bonservisini elinde bulunduran Gilberto, Brezilya'da Sao Paolo formasıyla 33 maça çıkıp, 13 gol kaydetti.

    1. 31 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:51
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