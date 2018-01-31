Evkur Yeni Malatyaspor Gilberto'yu kadrosuna kattı
Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, transferin son günüde Brezilyalı golcü Gilberto Oliveira Souza Junior'u kadrosuna kattı.
Devre arası transfer döneminin bitimine saatler kala harekete geçen Yeni Malatyaspor, Brezilyalı Gilberto Oliveira Souza Junior'u Türkiye'ye getirdi.
Sarı-kırmızılı transfer komitesi en son Sao Paulo'da top koşturan Gilberto'yu kadrosuna katmak için adeta zamanla yarışıyor. 28 yaşındaki golcü Gilberto Oliveira Souza Junior futbolcunun Yeni Malatyaspor'un isteği üzerine Türkiye'ye geldi. Her konuda anlaşma sağlanan futbolcunun TFF'deki evraklarının yetiştirilmesi için yoğun bir çaba harcandığı belirtildi.
31 Aralık 2017 itibariyle bonservisini elinde bulunduran Gilberto, Brezilya'da Sao Paolo formasıyla 33 maça çıkıp, 13 gol kaydetti.
- 31 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 22:51
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galah oldu iki Latovici....iyi oysa inter verirmi
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Yorum
nuri abi ya abi bu Ümit Özat çok abuk subuk konuşuyor bunun gazozuna bir ilaç koy da sussun fnere şirin gözükeceğim diye sürekli saçmalıyor.
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kıskananlar çatlasın 4 büyük hegomanyasına SON,,,,, şampiyon BAŞAKŞEHİR
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