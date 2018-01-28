Yeni Malatya'dan Afrin’deki Mehmetçik’e asker selamı
Süper Lig'in 19. haftasında Malatya Stadyumu'nda oynanan Evkur Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor müsabakası öncesi Malatyalı taraftarlar 1 dakika boyunca asker selamı vererek, Afrin'deki askerlerimize destek oldu.
- 28 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 14:26
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Şike anıtı tanıtılacak
Toplam 6
Yorum
Egeli FB li Eger ts bursanin smpyn oldugu yil FByi engellemeseydi FB smpyn olacakti sonrasinda 2010-2011 ts smpynlugunu engellleyip FB smpyn oldu olay
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Belhanda Almanya yolcusu!
Toplam 13
Yorum
gs1905 patonu alın.
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Tosic'in menajerinden transfer sözleri
Toplam 2
Yorum
md Yalancı Rıza hoca.hani bjk nin hiçbir futbolcusunu istemiyoruz demişti.Bjk nin futbolcularını beğenmiyor havasında.İçinde kin yatıyor bunun
Yeni Malatya'dan Afrin’deki Mehmetçik’e asker selamı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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