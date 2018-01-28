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    28 Ocak 2018, Pazar
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    Yeni 'dan Afrin’deki Mehmetçik’e asker selamı

    Yeni <a href="/index/malatya?id=cdefe83c-37e4-4d1f-9dc9-019ce587252b" class="" rel="tag">Malatya</a>'dan Afrin’deki Mehmetçik’e asker selamı

    Süper Lig'in 19. haftasında Malatya Stadyumu'nda oynanan Evkur Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor müsabakası öncesi Malatyalı taraftarlar 1 dakika boyunca asker selamı vererek, Afrin'deki askerlerimize destek oldu.

    1. 28 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 14:26
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