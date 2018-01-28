Bulut öğrencilerini kutladı
Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'in 19. haftasında 1-0 kazandıkları Demir Grup Sivasspor maçıyla ilgili, elde ettikleri 3 puandan dolayı mutlu olduklarını ve futbolcularını kutladığını söyledi.
Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, çok önemli bir karşılaşmaya çıktıklarını belirtti.
Karşılaşmanın 6 puan değerinde olduğunu ifade eden Bulut, şunları kaydetti:
"Bugün maçı kazanıp alt sıralardan kurtulmak, üst sıralara yaklaşmak istiyorduk. Futbolcularımız maça defans ve hücum anlamında iyi hazırlandı. Rakibimiz ikinci yarıda baskılı oynadı. İstediğimiz 3 puanı aldığımız için futbolcularımı tebrik ediyorum."
Sivasspor cephesi
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba ise ligin ilk haftalarından itibaren pozitif futbol oynadıkları dile getirdi.
İkinci yarının ilk maçında da çok pozisyona girdiklerini ancak berabere kaldıklarını hatırlatan Aybaba, "Oyuncularımız bu karşılaşmada da aynı şekilde aynı istekle oynadı. Bu kadar net pozisyonlar yakalayıp atamazsanız oyun içinde hata olur. Bu futbolcu, hakem, kaleci hatası olabilir ama hatadır." ifadelerini kullandı.
Bir gazetecinin maçtaki penaltı pozisyonuyla ilgili sorusu üzerine Aybaba, "Penaltı pozisyonunu biz göremedik. Çok uzaktı, penaltı olup olmadığına sonra bakacağız." diye cevap verdi.
- 28 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 16:16
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Fırtına evinde 20’ye 17 önde
Toplam 1
Yorum
Kontra futbol adil yönetilsin içerde dışarda her yerde feneri muma çeviririz. Marka değeri zırvasın her en az 20 puan fenere hediye...
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Messi, Beşiktaş'a şans tanımadı!
Toplam 3
Yorum
Misafir Bir Beşiktaşlı olarak ben de şans tanımıyorum.
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Aziz Yıldırım salonu terk etti! İşte sinirlenmesinin nedeni...
Toplam 21
Yorum
harbici yıllardır aziz yıldırım var herkes ile kavgalı ali koç fb li değilmi bırakın gelsin değişiklik olsun
Bulut öğrencilerini kutladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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