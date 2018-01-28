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    28 Ocak 2018, Pazar
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    Bulut öğrencilerini kutladı

    Bulut öğrencilerini kutladı

    Evkur Teknik Direktörü , 'in 19. haftasında 1-0 kazandıkları maçıyla ilgili, elde ettikleri 3 puandan dolayı mutlu olduklarını ve futbolcularını kutladığını söyledi.

    Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, çok önemli bir karşılaşmaya çıktıklarını belirtti.

    Karşılaşmanın 6 puan değerinde olduğunu ifade eden Bulut, şunları kaydetti:

    "Bugün maçı kazanıp alt sıralardan kurtulmak, üst sıralara yaklaşmak istiyorduk. Futbolcularımız maça defans ve hücum anlamında iyi hazırlandı. Rakibimiz ikinci yarıda baskılı oynadı. İstediğimiz 3 puanı aldığımız için futbolcularımı tebrik ediyorum."

    Sivasspor cephesi

    Teknik Direktörü Samet Aybaba ise ligin ilk haftalarından itibaren pozitif futbol oynadıkları dile getirdi.

    İkinci yarının ilk maçında da çok pozisyona girdiklerini ancak berabere kaldıklarını hatırlatan Aybaba, "Oyuncularımız bu karşılaşmada da aynı şekilde aynı istekle oynadı. Bu kadar net pozisyonlar yakalayıp atamazsanız oyun içinde hata olur. Bu futbolcu, hakem, kaleci hatası olabilir ama hatadır." ifadelerini kullandı.

    Bir gazetecinin maçtaki penaltı pozisyonuyla ilgili sorusu üzerine Aybaba, "Penaltı pozisyonunu biz göremedik. Çok uzaktı, penaltı olup olmadığına sonra bakacağız." diye cevap verdi.

    1. 28 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 16:16
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