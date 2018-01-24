Doria transferinde mutlu son! Yarın geliyor

Yeni Malatyaspor, Marsilya'nın Brezilyalı stoperi Doria ile sezon sonuna kadar kiralık anlaşması sağladı. Yeni Malatyaspor stoper transferinde mutlu sona ulaştı. Fransa Ligue 1'in köklü takımı Marsilya'da forma giyen Doria, Malatya ekibiyle kiralık anlaşmasına vardı.



Marsilya'dan Doria ile kiralık olarak anlaşan Malatyaspor, Brezilyalı yıldızı yarın akşam İstanbul'a getirecek.



3 BÜYÜKLER PEŞİNDEYDİ



Yeni Malatyaspor'un kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlandığı Doria, ara transferde Trabzonspor ile anılıyordu. 23 yaşındaki Brezilyalı stoperin adı geçtiğimiz sezon ise Galatasaray ve Beşiktaş'la anılmıştı.

DORİA'NIN KARİYERİ



Profesyonel futbol kariyerine 2012 yılında ülkesinin Botafogo kulübünde başlayan Doria, stoper pozisyonunda forma giyiyor. 20114'te Marsİlya'ya transfer olan Brezilyalı savunma oyuncusu, Sao Paulo ve Granada'da forma giydikten sonra Fransız ekibine geri döndü. Bu sezon sadece 3 maçta oynayan Doria, teknik direktörü Rudi Garcia'nın gözüne giremedi.



Doria kulüpler kariyeri boyunca 137 maçta 8 gol atarken, Brezilya A Milli Takımı'nda da 1 kez forma giydi. 1,89 boyundaki futbolcunun Marsilya ile sözleşmesi 2019 yılında sona erecek.