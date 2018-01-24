Doria transferinde mutlu son! Yarın geliyor
Evkur Yeni Malatyaspor'un, Marsilya'dan kiraladığı 23 yaşındaki stoper Doria, yarın akşam İstanbul'da olacak.
Yeni Malatyaspor, Marsilya'nın Brezilyalı stoperi Doria ile sezon sonuna kadar kiralık anlaşması sağladı. Yeni Malatyaspor stoper transferinde mutlu sona ulaştı. Fransa Ligue 1'in köklü takımı Marsilya'da forma giyen Doria, Malatya ekibiyle kiralık anlaşmasına vardı.
Marsilya'dan Doria ile kiralık olarak anlaşan Malatyaspor, Brezilyalı yıldızı yarın akşam İstanbul'a getirecek.
3 BÜYÜKLER PEŞİNDEYDİ
Yeni Malatyaspor'un kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlandığı Doria, ara transferde Trabzonspor ile anılıyordu. 23 yaşındaki Brezilyalı stoperin adı geçtiğimiz sezon ise Galatasaray ve Beşiktaş'la anılmıştı.
DORİA'NIN KARİYERİ
Profesyonel futbol kariyerine 2012 yılında ülkesinin Botafogo kulübünde başlayan Doria, stoper pozisyonunda forma giyiyor. 20114'te Marsİlya'ya transfer olan Brezilyalı savunma oyuncusu, Sao Paulo ve Granada'da forma giydikten sonra Fransız ekibine geri döndü. Bu sezon sadece 3 maçta oynayan Doria, teknik direktörü Rudi Garcia'nın gözüne giremedi.
Doria kulüpler kariyeri boyunca 137 maçta 8 gol atarken, Brezilya A Milli Takımı'nda da 1 kez forma giydi. 1,89 boyundaki futbolcunun Marsilya ile sözleşmesi 2019 yılında sona erecek.
- 24 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:13
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Beşiktaş o futbolcu için teklif arttırdı!
Toplam 8
Yorum
bjk Hangi takımlısın bilmiyorum da oynamayan oyuncuyu mu transfer ediyor senin takımın? :)
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Belhanda’ya yol göründü
Toplam 15
Yorum
İSTATİSTİKLERİ HİÇ FENA DEĞİL TOLGAY 0 GOL 1 ASİST OĞUZHAN 0 GOL 2 ASİST Q7 1 GOL 3 ASİST TOPLAM KATKILARI 1 GOL 6 ASİST....YOUNES BELHANDA 2 GOL 6 ASİST
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Eto'o Aslan oluyor
Toplam 19
Yorum
bjk ? yanlış hatırlamıyorsam Beşiktaş 23 5 m euro ya oyuncu sattı daha ne satması gerekiyor
Doria transferinde mutlu son! Yarın geliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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