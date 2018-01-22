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    22 Ocak 2018, Pazartesi
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    ’nın keyfi kaçtı

    Malatya’nın keyfi kaçtı
    İKİNCİ yarıda karşısında biri penaltı olmak üzere sayısız fırsat kaçıran giden puanlara yanıyor. Başkan Adil Gevrek "İkinci yarıya galibiyetle başlamak isterdik ancak olmadı. İyi bir futbol sergiledik, önemli pozisyonlar yakaldık, tek eksiğimiz goldü" ifadelerini kullandı.
    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:03
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