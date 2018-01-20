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    20 Ocak 2018, Cumartesi
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    ve Osmanlı yenişemedi!

    Malatya ve Osmanlı yenişemedi!

    'in 18. hafta maçında , 'u ağırladı. Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.

    Yüksek tempoda ve bol pozisyonlu geçen mücadeleden gol sesi çıkmadı. 12. dakikada Khalid Boutaib, adına bir penaltı atışından yararlanamadı. 'un ise bir topu direkten döndü.

    Bu sonucun ardından Osmanlıspor 18 puanla 14. sırada kaldı. Yeni Malatyaspor ise 23 puanla 10. sırada yer aldı.

    1. 20 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:58
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