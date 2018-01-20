Malatya ve Osmanlı yenişemedi!

Yüksek tempoda ve bol pozisyonlu geçen mücadeleden gol sesi çıkmadı. 12. dakikada Khalid Boutaib, Yeni Malatyaspor adına bir penaltı atışından yararlanamadı. Osmanlıspor'un ise bir topu direkten döndü.

Bu sonucun ardından Osmanlıspor 18 puanla 14. sırada kaldı. Yeni Malatyaspor ise 23 puanla 10. sırada yer aldı.