Holzhauser bombası
Yeni Malatya, lider Başakşehir’in de ilgilendiği Austria Wien’in 24 yaşındaki orta sahasını Türkiye’ye getirdi. Avusturyalı yıldızla son detaylar konuşulduktan sonra imza atılacak
Yeni Malatyaspor transferde bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı yönetimin anlaşmaya varmasına rağmen transferde ismini sır gibi sakladığı 24 yaşındaki 1.93'lük orta saha oyuncusu Raphael Holzhauser sözleşme imzalamak için dün Türkiye'ye geldi. Transferde sessiz kaldığı yönünde eleştiriler alan Malatya ekibi, lider Başakşehir'in de almak için uğraştığı Avusturyalı yıldızı kadrosuna katmak için saatleri sayıyor. Anlaşmaya varılan Holzhauser'le son detaylar konuşulduktan sonra resmi imzaların atılacağı öğrenildi. Genç orta saha, UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon 10 maça çıkarken, toplamda 30 karşılaşmada 9 gol, 4 asistle müthiş bir performans sergiledi.
- 17 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:30
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
10 bin euro ödememek için gönderildi! Şimdi...
Toplam 3
Yorum
Aydın Bizimkilere sorsan futbol bizden sorulur :)
-
Trabzonspor yeni yıldızlarına kavuşuyor
Toplam 8
Yorum
Q 7 REMY NEDİR BİLMİYORUM AMA VİSCANIN ALINMASI ŞART. OKAYDA KUCKADA BALYAPMAZ ARI GİBİ KANATLARDA CALIŞMIYOR BU TAKIM NASIL GOL ATACAK,STOPER N
-
Ümit Özat’tan olaylar hakkında açıklama
Toplam 1
Yorum
fatih dikmeci sen iyi adamsın ümit
Holzhauser bombası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.