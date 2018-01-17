Holzhauser bombası

Yeni Malatya, lider Başakşehir’in de ilgilendiği Austria Wien’in 24 yaşındaki orta sahasını Türkiye’ye getirdi. Avusturyalı yıldızla son detaylar konuşulduktan sonra imza atılacak

Yeni Malatyaspor transferde bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı yönetimin anlaşmaya varmasına rağmen transferde ismini sır gibi sakladığı 24 yaşındaki 1.93'lük orta saha oyuncusu Raphael Holzhauser sözleşme imzalamak için dün Türkiye'ye geldi. Transferde sessiz kaldığı yönünde eleştiriler alan Malatya ekibi, lider Başakşehir'in de almak için uğraştığı Avusturyalı yıldızı kadrosuna katmak için saatleri sayıyor. Anlaşmaya varılan Holzhauser'le son detaylar konuşulduktan sonra resmi imzaların atılacağı öğrenildi. Genç orta saha, UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon 10 maça çıkarken, toplamda 30 karşılaşmada 9 gol, 4 asistle müthiş bir performans sergiledi.