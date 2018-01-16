CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Ocak 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Malatyaspor’a çifte müjde

    Malatyaspor’a çifte müjde

    çalışmalarını sürdüren 'a müjde geldi.

    Sarı-kırmızılı yönetim iki futbolcuyla anlaştığını açıklarken, en yakın zamanda Türkiye'ye getireceklerini bildirdi. Anlaşılan iki oyuncunun da yurt dışından olduğu bilgisi verildi. Bu isimlerin Malatyaspor'un gündemindeki Bobo ve olduğu öne sürüldü. Öte yandan Gineli orta saha Diallo ile yollar ayrıldı.
    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:20
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Malatyaspor’a çifte müjde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN