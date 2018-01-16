CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Ocak 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Holzhauser, Malatyaspor için Türkiye’de

    Holzhauser, Malatyaspor için Türkiye’de

    Evkur Yeni Malatyaspor’un transferde anlaşmaya vardığı Avusturyalı oyuncu Türkiye’ye geldi.

    Sarı-kırmızılı yönetimin anlaşmaya varmasına rağmen transferde ismini sır gibi sakladığı 24 yaşındaki 1,93'lük orta saha oyuncusu sözleşme imzalamak için bugün Türkiye'ye geldi. Transferde sessiz kaldığı yönünde eleştiriler alan Malatya ekibi, Medipol Başakşehir Kulübü'nün de almak için uğraştığı Avusturyalı oyuncuyu Türkiye'ye getirdi.

    Anlaşmaya varılan futbolcuyla son detaylar konuşulduktan sonra sözleşme yapılacağı öğrenilirken, başarılı oyuncunun daha sonra takımın Antalya'da devam eden çalışmalarına dahil olacağı belirtildi.

    UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 10 MAÇA ÇIKTI
    Sol ayağını oldukça etkili kullanan , uzun boyuna rağmen sprint özelliğiyle dikkat çekiyor. 24 yaşında, 1,93 boyundaki Raphael Holzhauser, takımında forma giyiyor. UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon 10 maça çıkan genç oyuncu, toplamda 9 gol kaydetti. Kariyerinde Almanya Bundesliga'dan Stuttgart ve Augsburg gibi takımlar da bulunan Raphael Holzhauser'i Süper Lig lideri Medipol Başakşehir de kadrosuna katmak istemişti.

    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 12:07
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Holzhauser, Malatyaspor için Türkiye’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN