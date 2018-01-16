Holzhauser, Malatyaspor için Türkiye’de
Evkur Yeni Malatyaspor’un transferde anlaşmaya vardığı Avusturyalı oyuncu Raphael Holzhauser Türkiye’ye geldi.
Anlaşmaya varılan futbolcuyla son detaylar konuşulduktan sonra sözleşme yapılacağı öğrenilirken, başarılı oyuncunun daha sonra takımın Antalya'da devam eden çalışmalarına dahil olacağı belirtildi.
UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 10 MAÇA ÇIKTI
Sol ayağını oldukça etkili kullanan Raphael Holzhauser, uzun boyuna rağmen sprint özelliğiyle dikkat çekiyor. 24 yaşında, 1,93 boyundaki Raphael Holzhauser, Austria Wien takımında forma giyiyor. UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon 10 maça çıkan genç oyuncu, toplamda 9 gol kaydetti. Kariyerinde Almanya Bundesliga'dan Stuttgart ve Augsburg gibi takımlar da bulunan Raphael Holzhauser'i Süper Lig lideri Medipol Başakşehir de kadrosuna katmak istemişti.
- 16 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 12:07
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1.5 milyonluk Tarık sıkıntısı
Toplam 2
Yorum
Yerli Rvp Rvp den 1M az alıyor. Rvp en azından 2 sene evvel büyük reklam geliri forma satışı yaptırdı. Gs da aslında gizli bir RVP sorunu var
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Yeni transfer Töre!
Toplam 3
Yorum
adanalı ruhsuz gökana ihtiyaç yok. beşiktaş ruhu olmayanın beşiktaşta işi olmaz. para için beşiktaşa rest çekmişti. böylemi beşiktaşlısınız siz.
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Milan'dan sürpriz teklif
Toplam 2
Yorum
f.ç. ölümüne bencil bir topçu
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