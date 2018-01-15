“2 futbolcuyu en yakın zamanda Türkiye’ye getireceğiz”
Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, transferdeki eleştirilere cevap vererek,“Transferde sessiz kaldığımız yönünde eleştiri yapılıyor ama kaliteli futbolcular alacağımız için bu iş biraz uzadı. Yoksa bugün isimleri konuşulan futbolcuları almak en kolayıydı. Önemli olan iyisini alabilmek. Anlaştığımız 2 futbolcuyu en yakın zamanda Türkiye’ye getireceğiz” dedi.
"2 FUTBOLCUYU EN YAKIN ZAMANDA TÜRKİYE'YE GETİRECEĞİZ"
Gevrek, transferdeki son durumla ilgili ise şunları söyledi:
"Transferde sessiz kaldığımız yönünde eleştiri yapılıyor ama kaliteli futbolcular alacağımız için bu iş biraz uzadı. Yoksa bugün isimleri konuşulan futbolcuları almak en kolayıydı. Önemli olan iyisini alabilmek. Hep söylüyorum devre arası transferi zordur. Biz de talip olduğumuz kulüplerin yaşattığı zorluklarla boğuşuyoruz bir yandan. Yurt dışından anlaştığımız 2 futbolcuyu en yakın zamanda Türkiye'ye getireceğiz. Zaten hali hazırda oturmuş ve de iyi futbol oynayan bir takımımız var. Transferde dengeli hareket etmezsek sonra sıkıntı yaşarız. Bizim için bir sürü futbolcuyla anlaştığımızı söylediler. Ancak o haberlerin hiç birisi doğru değildi. Biz kendi bildiğimiz doğrular üzerinden gidiyoruz ve inşallah bu doğrular bizi başarıya götürecek" şeklinde konuştu.
- 15 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 14:48
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Parayı tercih etti
Toplam 7
Yorum
Gslı He yavrum he burda ol sana daha yazacaklarım olacak ilerleyen zamanlarda..
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Kocaman uyarı: ''Ozan gibi olma!''
Toplam 9
Yorum
enes Salih,Recep Niyaz,Beykan .Mesele taraftarın sabır göstermesidir. 2 sene şampiyon olma gençleri kazan Ajax gibi ŞLG kazan.
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Meyvelerini toplayacağız
Toplam 6
Yorum
yavuz oynattıgın futbolu amatör takımlarda oynamıyor yan top geri pas geç bunları hiç zevk vermiyor oynanan futbol başkanda sende gidin artık gidi
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