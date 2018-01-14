Bobo dönüyor
Devre arası transfer döneminde forvet hattına tecrübeli bir isim kazandırmak isteyen Yeni Malatyaspor'un Eski Beşiktaşlı Bobo için devreye girdiği ve golcü oyuncuyla her konuda anlaştığı iddia edildi.
İddiaya göre; Transferde harekete geçen Yeni Malatyaspor, daha önce Süper Lig'de Beşiktaş ve Kayserispor forması giyen Bobo ile masaya oturdu. 33 yaşındaki golcü oyuncu ile her konuda anlaşan Malatya yönetiminin, işi imzaya bıraktığı bildirildi..
- 14 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 11:22
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Sonuna kadar savaşacağız
Toplam 1
Yorum
yavuz kusura bakmada aykut kocaman sen fenere hoca olaman başkanla birlikde defolun gidin senden şampiyon olamaz
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RvP'nin maliyeti: 20 Milyon 330 bin euro
Toplam 1
Yorum
yavuz aziz beyin azizligi koskoca feneri rezil ettin hala bu takımın başkanı olarak duruyon yazıklar olsun senin gibi başkana rezil ettin takımı
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Kapımız sana sonuna kadar açık
Toplam 3
Yorum
Gökhan Fenerbahçe'nin disiplinsiz tavırları yüzünden gönderdiği, düzensiz form tutan bir futbolcuyu kendi takımımda görmek istemem.
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