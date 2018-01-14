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    14 Ocak 2018, Pazar
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    Bobo dönüyor

    Bobo dönüyor

    Devre arası döneminde forvet hattına tecrübeli bir isim kazandırmak isteyen 'un Eski Beşiktaşlı Bobo için devreye girdiği ve golcü oyuncuyla her konuda anlaştığı iddia edildi.

    İddiaya göre; Transferde harekete geçen , daha önce 'de Beşiktaş ve forması giyen Bobo ile masaya oturdu. 33 yaşındaki golcü oyuncu ile her konuda anlaşan Malatya yönetiminin, işi imzaya bıraktığı bildirildi.

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    1. 14 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 11:22
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