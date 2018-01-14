Bobo dönüyor

İddiaya göre; Transferde harekete geçen Yeni Malatyaspor, daha önce Süper Lig'de Beşiktaş ve Kayserispor forması giyen Bobo ile masaya oturdu. 33 yaşındaki golcü oyuncu ile her konuda anlaşan Malatya yönetiminin, işi imzaya bıraktığı bildirildi.