Hamit’ten yeşil ışık
Teknik Direktör Erol Bulut, 35 yaşındaki milli yıldızla telefonla görüştüğünü söyleyip, “Yeni bir macera olabilir, neden Malatya olmasın’ dedi” ifadelerini kullandı
EROL BULUT'UN GÖZDESİ
"Hamit ile bir telefon görüşmem oldu. En son Almanya'da Darmstadt'ta oynadı, 1. Lig'den ikinci lige düştü. Orada geçen sene de, bu sene de tüm maçları oynadı. Kendisi hazır olduğunu, söyledi. Basında da çıktığı gibi eşinden dolayı Türkiye'de yaşamak istiyor. 'Yeni bir macera olabilir, neden Malatyaspor olmasın' dedi. Kendisi de zaten Malatyalı. Böyle kaliteli ve karakterli bir futbolcunun takımımda olmasını isterim."
- 13 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 06:34
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İspanya’dan Gameiro iddiası geldi
Toplam 1
Yorum
besiktask At madridden alsak alsak ancak fernando torres'i alırız. Zaten var bitane elimizde patladi ptlayacak. En iyisi Ların- Babacar veya Kabananga
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Umutlar Ozan’da
Toplam 1
Yorum
adam olsaydın katarda kızlarla gezersin artık............))))
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Son Kartal Larin
Toplam 4
Yorum
Beşiktaş 1903 Başkan bununla beraber birde Junior Kabananga yıda alırsan süper olur.
Hamit’ten yeşil ışık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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