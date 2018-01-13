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    13 Ocak 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Hamit’ten yeşil ışık

    Hamit’ten yeşil ışık

    , 35 yaşındaki milli yıldızla telefonla görüştüğünü söyleyip, “Yeni bir macera olabilir, neden Malatya olmasın’ dedi” ifadelerini kullandı

    , Hamit Altıntop transferinde mutlu sona çok yakın. Hamit müjdesini Antalya kampında Teknik Direktör Erol Bulut verdi. Bulut, Darmstadt'tan ayrılan ve bonservisi elinde olan milli futbolcuyla ilgili camiayı mutlu edecek açıklamalarda bulundu. Genç çalıştırıcı Hamit Altıntop'un Malatya'ya gelmeye sıcak baktığını vurgularken şunları söyledi:

    EROL BULUT'UN GÖZDESİ
    "Hamit ile bir telefon görüşmem oldu. En son Almanya'da Darmstadt'ta oynadı, 1. Lig'den ikinci lige düştü. Orada geçen sene de, bu sene de tüm maçları oynadı. Kendisi hazır olduğunu, söyledi. Basında da çıktığı gibi eşinden dolayı Türkiye'de yaşamak istiyor. 'Yeni bir macera olabilir, neden Malatyaspor olmasın' dedi. Kendisi de zaten Malatyalı. Böyle kaliteli ve karakterli bir futbolcunun takımımda olmasını isterim."
    1. 13 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 06:34
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