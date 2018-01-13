Hamit’ten yeşil ışık

transferinde mutlu sona çokyakın. Hamit müjdesini Antalyakampındaverdi. Bulut,ayrılan vebonservisi elinde olan milli futbolcuylailgili camiayı mutlu edecek açıklamalardabulundu. Genç çalıştırıcı HamitAltıntop'ungelmeye sıcakbaktığını vurgularken şunları söyledi:"Hamitile bir telefon görüşmem oldu. En son Almanya'da'ta oynadı, 1. Lig'den ikinci lige düştü. Orada geçen sene de, bu sene de tüm maçları oynadı. Kendisi hazır olduğunu, söyledi. Basında da çıktığı gibi eşinden dolayıyaşamak istiyor. 'Yeni bir macera olabilir, nedenolmasın' dedi. Kendisi de zaten. Böyle kaliteli ve karakterli bir futbolcunun takımımda olmasını isterim."